فتح الله: توقعنا صعوبة مباراة الداخلية.. وعلينا التركيز في الكونفدرالية

شدد محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الداخلية.

ونجح فريق بيراميدز في تأمين المركز الثالث بفوز قاتل على الداخلية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

وقال فتح الله عبر المركز الإعلامي لناديه: "حققنا انتصار مهما للغاية وحصلنا على 3 نقاط تمنح الفريق دفعة مهمة وقوية قبل خوض مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف "توقعنا صعوبة مباراة الداخلية في ظل طريقة لعب المنافس التي تعتمد على غلق الدفاعات واللعب على الهجمات المرتدة. الفريق أضاع الكثير من الفرص وكان من الممكن استغلالها والخروج بنتيجة أكبر".

وشدد "بداية من الغد سيغلق الفريق ملف المواجهات المحلية ويركز على مباراتي مارومو جالانتس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية. هدف بيراميدز واضح وهو تحقيق الانتصار وحصد لقب البطولة".

واستمر التعادل مسيطرا على اللقاء حتى الدقيقة 90 قبل أن يفك بيراميدز شفرة دفاعات الداخلية في الوقت القاتل.

وسجل أحمد سيد عبد النبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90 بعد عرضية من أحمد فتحي.

قبل أن يعزز علي جبر تقدم بيراميدز في الثانية الأخيرة بهدف في شباك عماد السيد من صناعة البديل رمضان صبحي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 46 نقطة من 24 مباراة بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة أقل.

وابتعد بيراميدز بذلك عن الزمالك بفارق ست نقاط عقب تعثر الأبيض أمس الإثنين بتعادل أمام المقاولون العرب.

أما الداخلية فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن المراكز المؤدية للهبوط.