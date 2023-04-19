للمرة الثانية.. علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد أسوان

حصل علي فوزي لاعب إنبي على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

علي فوزي النادي : إنبـي إنبـي

وتغلب إنبي على أسوان بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ورفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي.

وجاءت أرقام علي فوزي ضد أسوان كالآتي:

لعب: 90

تسديد: 2

دقة تمريرات: 19 من 33 بنسبة 58%

لمس الكرة: 64

صناعة الفرص: 3

استعادة الكرة: 5

تشتيت الكرة: 4

دقة كرات طولية: 4 من 11 بنسبة 36%

صراعات أرضية: 3 من 9 بنسبة 33%

التحصل على أخطاء: 1