للمرة الثانية.. علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد أسوان

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

علي فوزي - رجل مباراة إنبي ضد أسوان

حصل علي فوزي لاعب إنبي على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

علي فوزي

النادي : إنبـي

إنبـي

وتغلب إنبي على أسوان بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ورفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي.

أخبار متعلقة:
إنبي يعود للانتصارات مجددا ويفك عقدة أسوان بثنائية.. وثلاث حالات طرد التشكيل - قفة يجاور كابو في هجوم إنبي.. وحسام عرفات أساسي مع أسوان للمرة الثانية.. فراس شواط رجل مباراة الإسماعيلي وإنبي طريقة مثالية لإحياء ذكرى التأسيس الـ 99.. هاتريك شواط ينصر الإسماعيلي على إنبي

وجاءت أرقام علي فوزي ضد أسوان كالآتي:

لعب: 90

تسديد: 2

دقة تمريرات: 19 من 33 بنسبة 58%

لمس الكرة: 64

صناعة الفرص: 3

استعادة الكرة: 5

تشتيت الكرة: 4

دقة كرات طولية: 4 من 11 بنسبة 36%

صراعات أرضية: 3 من 9 بنسبة 33%

التحصل على أخطاء: 1

أسوان إنبي الدوري المصري علي فوزي
نرشح لكم
لامبارد: أنت تلعب لـ تشيلسي لذلك كل مباراة تلعبها عليك أن تقدم كل شيء فتح الله: توقعنا صعوبة مباراة الداخلية.. وعلينا التركيز في الكونفدرالية الأكثر في الدوري.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية ضد بيراميدز مران الأهلي - مشاركة جزئية لـ عبد القادر.. ومرحلة جديدة لـ كريم فؤاد وأكرم توفيق بيراميدز يهزم الداخلية بثنائية قاتلة ويؤمن المركز الثالث إنبي يعود للانتصارات مجددا ويفك عقدة أسوان بثنائية.. وثلاث حالات طرد رابطة الأندية لـ في الجول: شكوى سموحة ضد كهربا مرفوضة.. ومشاركته سليمة وقانونية خبر في الجول - سموحة يطالب بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي بسبب كهربا
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: نريد الفوز في الشوط الأول على مانشستر سيتي.. وسنرى موقف ماني 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي: دفعنا ثمن اللقطات الساذجة وقلة الخبرة والأخطاء التحكيمية 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الأولى بيضاء.. تفوق سيدات الزمالك على الأهلي في نهائي الدوري 25 دقيقة | رياضات أخرى
رودريجو: اخترت الاحتفال على طريقة مثلي الأعلى 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بلقب كأس مصر بالتغلب على الجزيرة 45 دقيقة | كرة سلة
خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لنهائي كأس السلة ساعة | كرة سلة
ياسر الشهراني: لا أخاف من الالتحامات.. وهذا سر الفوز على النصر ساعة | السعودية
بيولي: الكل نظر لنا على أننا المستضعفين ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي