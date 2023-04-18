الأكثر في الدوري.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية ضد بيراميدز

حصل سمير فكري لاعب الداخلية على جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين رغم خسارة فريقه.

سمير فكري النادي : الداخلية الداخلية

وخسر الداخلية في الوقت القاتل أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل بعد تعادل استمر حتى الدقيقة 90.

وبات سمير فكري أكثر لاعبي الدوري حصولا على جائزة رجل المباراة.

ونجح فكري في حصد الجائزة للمرة الخامسة هذا الموسم.

وجاءت أرقام سمير فكري ضد بيراميدز كالآتي:

لعب: 90

تسديد: 1

دقة تمريرات: 19 من 29 بنسبة 66%

لمس الكرة: 51

مراوغات: 1 من 1 بنسبة 100%

دقة كرات طولية: 2 من 5 بنسبة 40%

عرقلة ناجحة: 3 من 3 بنسبة 100%

صراعات أرضية: 8 من 10 بنسبة 80%

التحصل على أخطاء: 4