الأكثر في الدوري.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية ضد بيراميدز

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

سمير فكري - رجل مباراة الداخلية ضد بيراميدز

حصل سمير فكري لاعب الداخلية على جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين رغم خسارة فريقه.

سمير فكري

النادي : الداخلية

الداخلية

وخسر الداخلية في الوقت القاتل أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل بعد تعادل استمر حتى الدقيقة 90.

وبات سمير فكري أكثر لاعبي الدوري حصولا على جائزة رجل المباراة.

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ونجح فكري في حصد الجائزة للمرة الخامسة هذا الموسم.

وجاءت أرقام سمير فكري ضد بيراميدز كالآتي:

لعب: 90

تسديد: 1

دقة تمريرات: 19 من 29 بنسبة 66%

لمس الكرة: 51

مراوغات: 1 من 1 بنسبة 100%

دقة كرات طولية: 2 من 5 بنسبة 40%

عرقلة ناجحة: 3 من 3 بنسبة 100%

صراعات أرضية: 8 من 10 بنسبة 80%

التحصل على أخطاء: 4

الداخلية الدوري المصري بيراميدز سمير فكري
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