الأكثر في الدوري.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية ضد بيراميدز
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:55
كتب : FilGoal
حصل سمير فكري لاعب الداخلية على جائزة رجل مباراة مواجهة فريقه ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين رغم خسارة فريقه.
وخسر الداخلية في الوقت القاتل أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل بعد تعادل استمر حتى الدقيقة 90.
وبات سمير فكري أكثر لاعبي الدوري حصولا على جائزة رجل المباراة.
ونجح فكري في حصد الجائزة للمرة الخامسة هذا الموسم.
وجاءت أرقام سمير فكري ضد بيراميدز كالآتي:
لعب: 90
تسديد: 1
دقة تمريرات: 19 من 29 بنسبة 66%
لمس الكرة: 51
مراوغات: 1 من 1 بنسبة 100%
دقة كرات طولية: 2 من 5 بنسبة 40%
عرقلة ناجحة: 3 من 3 بنسبة 100%
صراعات أرضية: 8 من 10 بنسبة 80%
التحصل على أخطاء: 4
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