أنشيلوتي: مستعدون للقتال من أجل نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بحارسه تيبو كورتوا، وشدد على القتال من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرر ريال مدريد تفوقه على تشيلسي بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وقال أنشيلوتي عقب نهاية اللقاء: "لعب تشيلسي بشكل جيد، كانوا جاهزين للقاء، عانينا كثيرا وساعدنا انتهاء الشوط الأول بنتيجة 0-0".

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وأضاف "في الشوط الثاني أصبحنا أفضل وسجلنا ثنائية، سعداء بالتأهل".

وأشاد بتألق تيبو كورتوا قائلا: "كان الأفضل في الموسم الماضي، وهو الأفضل أيضا هذا الموسم".

وعن الهدفين أجاب: "الثنائية جاءت من عمل رائع، تحكمنا في الكرة، كنا أفضل في الشوط الثاني والتحولات كانت أفضل بكثير".

وأتم عن اللقب الـ 15 لدوري الأبطال قائلا: "سنحاول لكن لدينا 180 دقيقة أخرى، علينا أن نحاول، مستعدون لنكون هناك ومستعدون للقتال من أجل النهائي".

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل رودريجو 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي بعد إرلينج هالاند (6) وكريم بنزيمة (14).

ووصل كارلو أنشيلوتي للمرة التاسعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ويواصل فرانك لامبارد نتائجه السلبية كمدرب حيث خسر 12 مباراة من آخر 13 خاضها في مسيرته.

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