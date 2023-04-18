أرقام صفرية.. ماذا قدم رونالدو أمام الهلال
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:52
كتب : FilGoal
خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر الدربي الأول له في الدوري السعودي.
وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن السعودي.
وألغى حكم المباراة هدفا سجله كريستيانو رونالدو من تسديدة قوية بداعي التسلل في الدقيقة 76.
لفوز رفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة 49 من 25 مباراة في المركز الرابع.
فيما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني.
ماذا قدم رونالدو أمام الهلال؟
دقائق اللعب: 90
أهداف: 0
صناعة الأهداف: 0
تسديدات على المرمى: 0
مراوغات: 0
لمس الكرة: 31
تمريرات مفتاحية: 0
الكرات الطويلة: 0
الكرات العرضية: 0
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