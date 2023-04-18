مران الأهلي - مشاركة جزئية لـ عبد القادر.. ومرحلة جديدة لـ كريم فؤاد وأكرم توفيق

واصل الأهلي استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولي.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات متنوعة على هامش المران، وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

وشارك أحمد عبد القادر، في جانب من مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.

وبدأ عبد القادر المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي، وفقا لبرنامج عودته للتدريب بصورة طبيعية، بعد أن كان قد غاب عنها بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

ومن جهة أخرى، أوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق: "أكرم توفيق وكريم فؤاد يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية".

وأتم "اطلعت على التقارير الخاصة بالفترة التي قضاها اللاعبان في قطر للتأهيل، عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها كل منهما في وقت سابق".

وتغلب الأهلي على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.