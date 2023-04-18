كرة سلة - بريزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع BAL بمشاركة الأهلي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:41

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

وقعت شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري عقد شراكة مع BAL اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA لاستضافة مجموعة النيل.

ويشارك الأهلي في النسخة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بصفته بطلا للدوري المصري.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

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وتنطلق منافسات المجموعة في الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 6 مايو المقبل.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.

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