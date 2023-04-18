بيراميدز يهزم الداخلية بثنائية قاتلة ويؤمن المركز الثالث

نجح فريق بيراميدز في تأمين المركز الثالث بفوز قاتل على الداخلية بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

واستمر التعادل مسيطرا على اللقاء حتى الدقيقة 90 قبل أن يفك بيراميدز شفرة دفاعات الداخلية في الوقت القاتل.

وسجل أحمد سيد عبد النبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90 بعد عرضية من أحمد فتحي.

قبل أن يعزز علي جبر تقدم بيراميدز في الثانية الأخيرة بهدف في شباك عماد السيد من صناعة البديل رمضان صبحي.

وكان رمضان صبحي قد شارك كبديل في الدقيقة 40 بدلا من أحمد توفيق، ونجح في تسجيل هدف فور نزوله من اللمسة الأولى، قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب خطأ ضد علي جبر.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 46 نقطة من 24 مباراة بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة أقل.

وابتعد بيراميدز بذلك عن الزمالك بفارق ست نقاط عقب تعثر الأبيض أمس الإثنين بتعادل أمام المقاولون العرب.

أما الداخلية فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن المراكز المؤدية للهبوط.

استعادة التوازن

واستعاد بيراميدز توازنه في الدوري بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في مسابقة الدوري بعد سلسلة من التعثر.

وقبل تحقيق الانتصارين كان يبراميدز قد تعثر في أربع مباريات متتالية.

ويعود آخر انتصارين لفريق بيراميدز على التوالي في الدوري إلى منتصف فبراير الماضي بعد تحقيق الفوز على فريقي طلائع الجيش وإنبي على الترتيب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس بطل جنوب إفريقيا يوم 23 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.