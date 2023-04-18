دربي السعودية.. الهلال يفوز على النصر بثنائية و VAR يحرم رونالدو من التسجيل

حسم الهلال دربي الرياض العاصمة السعودية على حساب غريمه النصر.

وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن السعودي.

وسجل النيجيري أوديون إيجالو هدفي النصر من ركلتي جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالرياض.

المباراة شهدت الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في دربي العاصمة السعودية.

الفوز رفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة 49 من 25 مباراة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني.

فوز الهلال يعد هدية ثمينة لـ اتحاد جدة متصدر الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط قوي على مرمى النصر وأضاع فرصة محققة عن طريق موسى ماريجا الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها نواف العقيدي.

وأضاع إيجالو فرصة تسجيل الهدف الأول بعد متابعة لرأسية ماريجا المرتدة من نواف العقيدي حارس النصر.

وارسل رونالدو تمريرة بينية في اتجاه أيمن يحيى الذي راوغ عبد الله المعيوف حارس الهلال المتقدم وارسل كرة عرضية لم تجد المتابع.

ونجح إيجالو في تسجيل الهدف الأول لنادي الهلال بعدما نفذ ركلة جزاء بطريقة ناجحة في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني كثف النصر هجماته بحثا عن تسجيل الهدف الأول وتعديل النتيجة.

في المقابل استغل الهلال هجمة مرتدة وحصل على ركلة جزاء جديدة نجح إيجالو في تسجيل الهدف الثاني من خلالها في الدقيقة 62.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله كريستيانو رونالدو من تسديدة قوية بداعي التسلل في الدقيقة 76.

وحاول النصر تقليص النتيجة خلال الدقائق المتبقية من المباراة لكن محاولاته فشلت لتنتهي المباراة بهدفين دون رد للهلال.

















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