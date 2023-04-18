لا كبير إلا ميلان.. الروسونيري في نصف نهائي دوري الأبطال على حساب نابولي

تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007 بعدما تعادل إيابا 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

سجل هدف ميلان: أوليفييه جيرو، فيما سجل فيكتور أوسيمين هدف نابولي الوحيد.

وتفوق ميلان بفضل فوزه ذهابا بهدف دون مقابل والذي سجله إسماعيل بن ناصر، ليتأهل بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وينتظر ميلان الفائز من لقاء إنتر وبنفيكا لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي دوري الأبطال.

وبات ميلان الفريق الوحيد الذي لم يخسر من نابولي على ملعب مارادونا، إذ فاز في الدوري 4-0 ثم فرض التعادل بدوري الأبطال.

الـــروســــونــــيــــري إلـــــى نـــــصــــف النـــهــــائـــــي. 🔴⚫🔝 ▪"بيج ميلان" يتغلب على على نابولي في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1 ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007. 🇪🇺🏆#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/F0mcFA4umm — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

التشكيل

أجرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي 4 تغييرات.

وبدأ خوان خيسوس وتانجي ندومبيلي بدلا من الثنائي الموقوف كيم مين جاي وفرانك أنجويسا.

وعاد فيكتور أوسيمين للمشاركة كأساسي بعد تعافيه من الإصابة، وبدأ ماتيو بوليتانو في مركز الجناح بدلا من إرفينج لوزانو.

في المقابل بدأ ميلان بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب.

وقاد الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري.

وصف المباراة

ضغط نابولي بقوة بحثا عن هدف مبكر يساوي التعادل في مجموع المباراتين.

في الدقيقة السادسة سدد بيوتر زيلينسكي كرة قوية من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم بعدما ارتطمت كرته برأس براهيم دياز.

واصل نابولي ضغطه بعرضيات من الجهتين اليمنى واليسرى لكن دفاع ميلان كان له بالمرصاد.

في الدقيقة 22 ومن مرتدة سريعة تحصل ميلان على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من ماريو روي على رافائيل لياو داخل منطقة الجزاء.

سدد الفرنسي أوليفييه جيرو الكرة على يسار ميريت الذي تصدى للركلة.

ركلة جزاء ثانية في تاريخ المهاجم الفرنسي مهدرة والأول منذ 2012 من أصل 29 ركلة جزائية.

وبات جيرو أول لاعب من ميلان يهدر ركلة جزاء منذ أندري شيفشينكو ضد بايرن ميونيخ في 2006.

ميريت يحافظ على أمال نابولي ببلوغ نصف النهائي، بعد تصديه لركلة جزاء من جيرو. 🧤💥#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/Mq93GaoNAy — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

في الدقيقة 29 توغل ميلان من عمق منطقة الجزاء وأطلق جيرو تسديدة أرضية أبعدها ميريت بنجاح.

عاد نابولي للسيطرة على الكرة بحثا عن التعادل.

في الدقيقة 33 توقفت المباراة بسبب إصابة ماتيو بوليتانو وسقوط ماريو روي أرضا، لم يستطع الثنائي استكمال اللقاء فعوضه، إرفينج لوزانو وماتياس أوليفيرا على الترتيب.

بعد 4 دقائق طالب لاعبو نابولي باحتساب ركلة جزاء لصالح بوليتانو بعد تدخل من لياو أثناء إخراج الكرة لركنية، لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

وفي الدقيقة 42 ومن كرة مرتدة سريعة ركض لياو ما يقارب 90 مترا من منطقة جزاء ميلان صوب نابولي وأرسل عرضية أرضية أودعها جيرو في الشباك بسهولة معلنا الهدف الأول لميلان لتصبح النتيجة 2-0 في مجموع المباراتين للروسونيري.

فرحة بهدف بعد إهداره لركة جزاء. جيرو يقترب بـ ميلان من نصف النهائي. 🔴⚫#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/0ipi7v3QlM — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل فيكتور أوسيمين هدفا من داخل منطقة الست ياردات بعد ضغط قوي على سيمون كيير لكن الحكم ألغي الهدف بسبب لمسة يد على النيجيري.

شوط أول انتهى بتقدم ميلان وخطوة صوب نصف النهائي.

وكاد خيفيتشيا كفاراستيخيليا بمجهود فردي رائع أن يسجل بتسديدة من الجهة اليسرى بعد مراوغة كالابريا لكن كرته مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 58 سدد الجورجي كرة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة.

وبعد 3 دقائق مرت تسديدة المكسيكي لوزانو أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 64 مرت رأسية ماتياس أوليفيرا بجوار القائم الأيسر لمرمى مانيان.

وبعد 4 دقائق شارك ديفوك أوريجي بدلا من جيرو صاحب هدف اللقاء.

أحداث اللقاء هدأت قليلا بسبب التغييرات وفي ظل تراجع ميلان واستحواذ نابولي الذي وصل لـ 74%.

وفي الدقيقة 80 تحصل نابولي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على فيكايو توموري.

الجورجي انبرى للركلة وسدد كفارا على يمين ماينيان الذي تصدى لها وأبعدها لركنية.

وواصل الحارس الفرنسي تألقه وأبعد رأسية ليو أوستيجارد ببراعة لركنية في الدقيقة 88.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل الكاميروني هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البديل برأسية قوية لكنها لم تكن كافية ليتأهل ميلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.