إلى نصف النهائي للمرة الـ 32.. ريال مدريد يكرر تفوقه على تشيلسي من جديد

وصل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 32 في تاريخه بتكرار الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل ثنائية الملكي: رودريجو جوس.

وكان ريال مدريد قد تفوق ذهابا بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل رودريجو 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي بعد إرلينج هالاند (6) وكريم بنزيمة (14).

ووصل كارلو أنشيلوتي للمرة التاسعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ويواصل فرانك لامبارد نتائجه السلبية كمدرب حيث خسر 12 مباراة من آخر 13 خاضها في مسيرته.

حال الجميع عندما يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.🥶#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/VS8rz3R7MT — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

التشكيل

دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالمهاجم الألماني كاي هافرتز وحيدا في خط الهجوم أمام حامل لقب البطولة.

في المقابل شارك إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدريد في مركز الظهير الأيسر.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين لاعبي الفريقين، وكاد نجولو كانتي أن يستغل خطأَ فادحا من ريال مدريد، حيث وصلت الكرة له بدون رقابة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم في الدقيقة 11.

حزن نجولو كانتي على إهدار فرصة سهلة للتسجيل أمام ريال مدريد😬#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/USXYlt0TLl — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

ومع مرور 20 دقيقة من اللقاء سدد رودريجو كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر.

وبعد 8 دقائق تصدى كيبا لتسديدة فينيسيوس جونيور من داخل منطقة الجزاء.

وتألق كيبا في التصدي لتسديدة لوكا مودريتش في الدقيقة 38 وابعدها لركنية.

عاد تشيلسي للتهديد من جديد فكاد مارك كوكوريا أن يسجل هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 45 بعرضية من رييس جيمس.لكن تسديدة الظهير الأيسر تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وشارك أنطونيو رودريجر بدلا من ديفيد ألابا في بداية الشوط الثاني.

ظل تشيلسي مسيطرا على أحداث اللقاء، فمرت تسديدة إنزو فيرنانديز في الدقيقة 56 بجوار القائم الأيمن بلقليل.

ثم تصدى كورتوا لتسديدة كاي هافريتز في الدقيقة التالية.

تشيلسي سدد على مرمى ريال مدريد 12 مرة ❌0 أهداف#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/FYB85GKkMN — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

ومن مرتدة سريعة توغل رودريجو من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية لـ فينيسيوس الذي أعاد الكرة له من جديد فسدد في الشباك بسهولة مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 58.

😍مودريتش يجري فرحًا 🔥احتفال Suiiiiii أشياء يحبها جمهور ريال مدريد في #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/UDlSuPqR2Z — FilGoal (@FilGoal) April 18, 2023

أجرى فرانك لامبارد 3 تغييرات هجومية بمشاركة رحيم سترلينج وجواو فيليكس وميخايلو مودريك في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 81 أرسل فينيسيوس عرضية أرضية صوب فالفيردي الذي راوغ المدافع ومرر لرودريجو الذي سدد في الشباك بسهولة مضيفا الهدف الثاني.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد بعدما حسم الملكي تأهله ليضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.