إلى نصف النهائي للمرة الـ 32.. ريال مدريد يكرر تفوقه على تشيلسي من جديد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

رودريجيو

وصل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 32 في تاريخه بتكرار الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل ثنائية الملكي: رودريجو جوس.

وكان ريال مدريد قد تفوق ذهابا بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وسجل رودريجو 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي بعد إرلينج هالاند (6) وكريم بنزيمة (14).

ووصل كارلو أنشيلوتي للمرة التاسعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ويواصل فرانك لامبارد نتائجه السلبية كمدرب حيث خسر 12 مباراة من آخر 13 خاضها في مسيرته.

التشكيل

دفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بالمهاجم الألماني كاي هافرتز وحيدا في خط الهجوم أمام حامل لقب البطولة.

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في المقابل شارك إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدريد في مركز الظهير الأيسر.

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وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين لاعبي الفريقين، وكاد نجولو كانتي أن يستغل خطأَ فادحا من ريال مدريد، حيث وصلت الكرة له بدون رقابة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم في الدقيقة 11.

ومع مرور 20 دقيقة من اللقاء سدد رودريجو كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر.

وبعد 8 دقائق تصدى كيبا لتسديدة فينيسيوس جونيور من داخل منطقة الجزاء.

وتألق كيبا في التصدي لتسديدة لوكا مودريتش في الدقيقة 38 وابعدها لركنية.

عاد تشيلسي للتهديد من جديد فكاد مارك كوكوريا أن يسجل هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 45 بعرضية من رييس جيمس.لكن تسديدة الظهير الأيسر تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وشارك أنطونيو رودريجر بدلا من ديفيد ألابا في بداية الشوط الثاني.

ظل تشيلسي مسيطرا على أحداث اللقاء، فمرت تسديدة إنزو فيرنانديز في الدقيقة 56 بجوار القائم الأيمن بلقليل.

ثم تصدى كورتوا لتسديدة كاي هافريتز في الدقيقة التالية.

ومن مرتدة سريعة توغل رودريجو من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية لـ فينيسيوس الذي أعاد الكرة له من جديد فسدد في الشباك بسهولة مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 58.

أجرى فرانك لامبارد 3 تغييرات هجومية بمشاركة رحيم سترلينج وجواو فيليكس وميخايلو مودريك في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 81 أرسل فينيسيوس عرضية أرضية صوب فالفيردي الذي راوغ المدافع ومرر لرودريجو الذي سدد في الشباك بسهولة مضيفا الهدف الثاني.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد بعدما حسم الملكي تأهله ليضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

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