إنبي يعود للانتصارات مجددا ويفك عقدة أسوان بثنائية.. وثلاث حالات طرد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 23:20

كتب : محمد سمير

صورة تقرير إنبي ضد أسوان

عاد إنبي إلى سكة الانتصارات في الدوري مجددا سريعا بعد التغلب على أسوان بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.

وكان إنبي قد حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري قبل أن يخسر أمام الإسماعيلي في الجولة السابقة من الدوري ثم عاد لسكة الانتصارات مجددا أمام أسوان.

ورفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع وبفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال عودة الحكم المساعد الذي اعتدى بالضرب على روبرتسون لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي سبورت: جيمس رودريجيز قد ينتقل للدوري البرازيلي كادينا كوبي: إضراب محتمل لحكام الدوري الإسباني بسبب الانتقادات والعداونية ضدهم

بينما تجمد رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتلقى أحمد أمين قفة لاعب إنبي بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف أول بقدمه اليسرى في الدقيقة التاسعة.

ونجح أحمد كالوشا في الشوط الثاني بالدقيقة 51 من تسجيل هدف جديد وتعزيز التقدم بعد تسديدة من كرة عرضية.

وتعرض قفة للطرد في الدقيقة 63 بعد تلقي بطاقة صفراء ثانية في كرة مشتركة مع مدافع أسوان.

بينما تعرض علي فتحي لاعب أسوان لبطاقة حمراء في الدقيقة 77 ليلعب الفريقان بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة قبل أن يتعرض إسلام جمال مدافع أسوان للطرد في الدقيقة 87 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

فك العقدة

نجح إنبي في فك عقدة أسوان بعدما فشل في تحقيق أي فوز على تماسيح النيل في آخر خمس مباريات بينهم في الدوري.

وكانت آخر خمس مباريات بين الفريقين قد حقق أسوان الفوز في أربعة منهم مقابل تعادل وحيد.

ونجح أسوان في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي بين الفريقين.

ونجح إنبي لتحقيق الفوز هذه المرة على أسوان وهو الفوز الأول للفريق البترولي منذ المباراة التي جمعت بينهما في مايو 2017.

وكان أسوان قد تغلب على إنبي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور الأول.

تعثر مستمر

واصل فريق أسوان تعثره في مسابقة الدوري للمباراة السادسة على التوالي في الدوري.

وخسر أسوان في ثلاث مباريات بينما تعادل مثلهم في الست مباريات الأخيرة.

ويتجمد رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق 8 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويعود آخر فوز إلى فبراير الماضي بعد التغلب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.

أسوان إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
فتح الله: توقعنا صعوبة مباراة الداخلية.. وعلينا التركيز في الكونفدرالية للمرة الثانية.. علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد أسوان الأكثر في الدوري.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية ضد بيراميدز مران الأهلي - مشاركة جزئية لـ عبد القادر.. ومرحلة جديدة لـ كريم فؤاد وأكرم توفيق بيراميدز يهزم الداخلية بثنائية قاتلة ويؤمن المركز الثالث رابطة الأندية لـ في الجول: شكوى سموحة ضد كهربا مرفوضة.. ومشاركته سليمة وقانونية خبر في الجول - سموحة يطالب بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي بسبب كهربا انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2) - (0) الداخلية.. إنبي (2) - (0) أسوان
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: نريد الفوز في الشوط الأول على مانشستر سيتي.. وسنرى موقف ماني 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي: دفعنا ثمن اللقطات الساذجة وقلة الخبرة والأخطاء التحكيمية 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الأولى بيضاء.. تفوق سيدات الزمالك على الأهلي في نهائي الدوري 24 دقيقة | رياضات أخرى
رودريجو: اخترت الاحتفال على طريقة مثلي الأعلى 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بلقب كأس مصر بالتغلب على الجزيرة 45 دقيقة | كرة سلة
خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لنهائي كأس السلة ساعة | كرة سلة
ياسر الشهراني: لا أخاف من الالتحامات.. وهذا سر الفوز على النصر ساعة | السعودية
بيولي: الكل نظر لنا على أننا المستضعفين ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي