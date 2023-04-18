إنبي يعود للانتصارات مجددا ويفك عقدة أسوان بثنائية.. وثلاث حالات طرد

عاد إنبي إلى سكة الانتصارات في الدوري مجددا سريعا بعد التغلب على أسوان بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.

وكان إنبي قد حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري قبل أن يخسر أمام الإسماعيلي في الجولة السابقة من الدوري ثم عاد لسكة الانتصارات مجددا أمام أسوان.

ورفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع وبفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي.

بينما تجمد رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتلقى أحمد أمين قفة لاعب إنبي بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف أول بقدمه اليسرى في الدقيقة التاسعة.

ونجح أحمد كالوشا في الشوط الثاني بالدقيقة 51 من تسجيل هدف جديد وتعزيز التقدم بعد تسديدة من كرة عرضية.

وتعرض قفة للطرد في الدقيقة 63 بعد تلقي بطاقة صفراء ثانية في كرة مشتركة مع مدافع أسوان.

بينما تعرض علي فتحي لاعب أسوان لبطاقة حمراء في الدقيقة 77 ليلعب الفريقان بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة قبل أن يتعرض إسلام جمال مدافع أسوان للطرد في الدقيقة 87 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

فك العقدة

نجح إنبي في فك عقدة أسوان بعدما فشل في تحقيق أي فوز على تماسيح النيل في آخر خمس مباريات بينهم في الدوري.

وكانت آخر خمس مباريات بين الفريقين قد حقق أسوان الفوز في أربعة منهم مقابل تعادل وحيد.

ونجح أسوان في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي بين الفريقين.

ونجح إنبي لتحقيق الفوز هذه المرة على أسوان وهو الفوز الأول للفريق البترولي منذ المباراة التي جمعت بينهما في مايو 2017.

وكان أسوان قد تغلب على إنبي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدور الأول.

تعثر مستمر

واصل فريق أسوان تعثره في مسابقة الدوري للمباراة السادسة على التوالي في الدوري.

وخسر أسوان في ثلاث مباريات بينما تعادل مثلهم في الست مباريات الأخيرة.

ويتجمد رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق 8 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويعود آخر فوز إلى فبراير الماضي بعد التغلب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.