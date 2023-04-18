الاتحاد السكندري يعلن عقوبات على فريق السلة بعد توديع كأس مصر

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقوبات على فريق رجال كرة السلة بعد توديع كأس مصر.

وودع فريق الاتحاد السكندري منافسات كأس مصر من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الزمالك أمس الإثنين.

وكشف بيان الاتحاد السكندري عن خصم 15% من إجمالي عقود لاعبي الفريق الأول وإيقاف كافة المستحقات حتى نهاية الموسم.

وتأتي قرارات مجلس إدارة النادي بعد الخروج من المنافسة على لقب كأس مصر والأداء غير الجيد خلال أحداث المباراة -وفقا لبيان نادي الاتحاد-.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد تقديره التام لحالة الغضب التي أنتابت جماهير النادي عقب المباراة، ويهيب المجلس بالجماهير دعم ومساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل العودة لسابق عهدة ومصالحة جماهيره بتحقيق لقب دوري السوبر.

ويبدأ الاتحاد السكندري سلسلة نهائي دوري السوبر يوم 10 مايو المقبل بمواجهة فريق الأهلي في النهائي.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد على عدم التهاون خلال المرحلة المقبلة مع أي تقصير أو تهاون وسيتم تقييم شامل لمنظومة كرة السلة داخل النادي في نهاية الموسم.

وحقق الزمالك فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 77-66 في نصف النهائي بعد مباراة مثيرة أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ووصل الزمالك إلى نهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007، وكان آخر لقب للأبيض في 2006 عندما تغلب على الجزيرة وقتها.

ويعد الزمالك صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس مصر لكرة السلة برصيد 12 لقبا.

ويحمل الأهلي لقب المسابقة بفوزه على الاتحاد في نهائي الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري السوبر بتفوقه على الجزيرة في نصف النهائي.

وحقق الاتحاد آخر لقب من كأس مصر في 2021.