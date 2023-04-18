انتهت دربي السعودية - النصر (0) - (2) الهلال.. تفوق أزرق

يلعب النصر ضد الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 25 بمنافسات دوري روشن السعودي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والهلال المقامة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل نادي النصر، فيما يتواجد سالم الدوسري على مقاعد بدلاء الهلال.

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نهاية المباراة

ق87 نادي الهلال يواصل سيطرته على مجريات المباراة

ق77 حكم المباراة يلغي الهدف الذي سجله رونالدو بداعي التسلل

ق76 كريستيانو رونالدو يسجل هدف تقليص الفارق لنادي النصر

62 أوديون إيجالو يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال من ركلة جزاء

58 رونالدو يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كويلار

57 تدخل قوي من رونالدو على جوستافو كويلار

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 أوديون إيجالو يسجل الهدف الأول لنادي الهلال من ركلة جزاء

ق23 تمريرة بينية من رونالدو في اتجاه أيمن يحيى الذي يستلم ويراوغ الخارج من مرماه المعيوف يحاول أيمن يحدد أن يرسل عرضية لكن لا يوجد أحد من لاعبي النصر في منطقة جزاء الهلال

ق18 تسديدة قوية من إيجالو تمر بجوار مرمى النصر بقليل

ق11 توقف المباراة لسقوط محمد جحفلي بعدما اصطدمت رأسه بقدم أيمن يحيى على أثر التحام بدني تم بينهما

ق9 عرضية من ركنية عن طريق كاريلو يقابلها ماريجا برأسية قوية يبعدها نواف العقيدي لتصل إلى إيجالو وحيدا في مواجهة المرمى يسدد برأسه تسديدة قوية تذهب أعلى المرمى.

ق7 نواف العقيدي ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة موسى ماريجا

انطلاق المباراة