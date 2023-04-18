انتهت دوري الأبطال – تشيلسي (0) (2) ريال مدريد وميلان (1) (1) نابولي
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وريال مدريد، ونابولي وميلان.
انتصر ريال مدريد ذهابا في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-0 على البلوز.
فيما تفوق ميلان ذهابا على نابولي بهدف دون رد.
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تشيلسي × ريال مدريد
نهاية اللقاء
ق 80: جووووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني بسهولة بعد عرضية من فالفيردي
ق 58: جووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الأول لريال مدريد من خطأ دفاعي لتشيلسي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: كورتوا يتألق في التصدي لتسديدة كوكوريا من داخل منطقة الجزاء.
ق 28: كيبا يتألق ضد تسديدة فينيسيوس جونيور
ق 20: القائم الأيمن يمنع تسديدة رودريجو
ق 11: تسديدة من كانتي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم بغرابة
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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نابولي × ميلان
نهاية اللقاء
ق 90+2: فيكتور أوسيمين يسجل التعادل
ق 80: ركلة جزاء لنابولي
ق 46: كفارا بمجهود فردي يراوغ كالابريا ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جوووووووووووووووول... لياو بمجهود فردي خارق يمرر لجيرو الذي يودع الكرة في الشباك.
ق 29: ميريت يواصل التألق ويتصدى لتسديدة جيرو من داخل منطقة الجزاء.
ق 23: جيرو يسدد وميريت يتصدى
ق 22: ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة من ماريو روي للياو.
ق 6: ركلة ثابتة من زيلينسكي ترتطم برأس دياز وتخرج لركنية بجوار القائم.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.