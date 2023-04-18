انتهت دوري الأبطال – تشيلسي (0) (2) ريال مدريد وميلان (1) (1) نابولي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وريال مدريد، ونابولي وميلان.

انتصر ريال مدريد ذهابا في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-0 على البلوز.

فيما تفوق ميلان ذهابا على نابولي بهدف دون رد.

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تشيلسي × ريال مدريد

نهاية اللقاء

ق 80: جووووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني بسهولة بعد عرضية من فالفيردي

ق 58: جووووووووووول رودريجو يسجل الهدف الأول لريال مدريد من خطأ دفاعي لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: كورتوا يتألق في التصدي لتسديدة كوكوريا من داخل منطقة الجزاء.

ق 28: كيبا يتألق ضد تسديدة فينيسيوس جونيور

ق 20: القائم الأيمن يمنع تسديدة رودريجو

ق 11: تسديدة من كانتي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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نابولي × ميلان

نهاية اللقاء

ق 90+2: فيكتور أوسيمين يسجل التعادل

ق 80: ركلة جزاء لنابولي

ق 46: كفارا بمجهود فردي يراوغ كالابريا ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووووووووووووووول... لياو بمجهود فردي خارق يمرر لجيرو الذي يودع الكرة في الشباك.

ق 29: ميريت يواصل التألق ويتصدى لتسديدة جيرو من داخل منطقة الجزاء.

ق 23: جيرو يسدد وميريت يتصدى

ق 22: ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة من ماريو روي للياو.

ق 6: ركلة ثابتة من زيلينسكي ترتطم برأس دياز وتخرج لركنية بجوار القائم.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا ميلان نابولي
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