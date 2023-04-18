انتهت دوري الأبطال – تشيلسي (0) (2) ريال مدريد وميلان (1) (1) نابولي

إلى نصف النهائي للمرة الـ 32.. ريال مدريد يكرر تفوقه على تشيلسي من جديد

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تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال

مؤتمر إنزاجي: يجب أن نتواجد في كل جزء من الملعب لإيقاف خطورة بنفيكا

خماسي ميلان وثلاثي نابولي أمام خطر الغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة