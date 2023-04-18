التشكيل - قفة يجاور كابو في هجوم إنبي.. وحسام عرفات أساسي مع أسوان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

يجاور أحمد قفة زميله رفيق كابو في هجوم إنبي ضد أسوان.

ويستضيف إنبي فريق أسوان ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

ويبدأ حسام عرفات أساسيا مع فريق أسوان.

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وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي - محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: أحمد يوسف – مصطفى شكشك – أحمد نادر حواش.

الهجوم: رفيق كابو – أحمد قفة

بينما جاء تشكيل أسوان كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل أياجوا - بلال السيد

خط الهجوم: أحمد خالد - حسام عرفات - محمد حمدي زكي

ويحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة بينما أسوان في المركز الثالث عشر بـ 28 نقطة.

أسوان إنبي الدوري المصري
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