التشكيل - أوسيمين أساسي في هجوم نابولي ضمن 4 تغييرات.. وميلان بنفس الأسماء

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

ميلان ضد نابولي

أجرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي 4 تغييرات على تشكيل الفريق الذي يواجه ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ خوان خيسوس وتانجي ندومبيلي بدلا من الثنائي الموقوف كيم مين جاي وفرانك أنجويسا.

وعاد فيكتور أوسيمين للمشاركة كأساسي بعد تعافيه من الإصابة، ويبدأ ماتيو بوليتانو في مركز الجناح بدلا من إرفينج لوزانو.

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في المقابل يبدأ ميلان بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري.

وجاء تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: ماريو روي – خوان خيسوس – أمير رحماني – جيوفاني دي لورينزو

الوسط: بيتور زيلينسكي – ستانيسلاف لوبوتكا – تانجي ندومبيلي

الهجوم: خيفتشيا كفاراستيخيليا – فيكتور أوسيمين – ماتيو بوليتانو

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فيما جاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو تورموي – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش

أمامهما: براهيم دياز – إسماعيل بن ناصر – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

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وانتهى لقاء الذهاب بتفوق ميلان بهدف دون مقابل سجله إسماعيل بن ناصر.

ويحتاج ميلان للفوز أو التعادل من أجل التأهل.

فيما يحتاج نابولي للفوز بفارق هدفين من أجل الوصول لنصف النهائي لأول مرة في مسيرته.

ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
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