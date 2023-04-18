تشكيل بيراميدز - إسلام عيسى ولاكاي أساسيان أمام الداخلية.. ورمضان على دكة البدلاء

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز - فيوتشر

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي إسلام عيسى وفخري لاكاي في الهجوم أمام الداخلية.

بينما يجلس رمضان صبحي على دكة بدلاء بيراميدز وبجواره إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 43 نقطة بينما الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود عبد العاطي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - رمضان صبحي

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