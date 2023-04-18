دربي السعودية – إيجالو يقود الهجوم أمام النصر.. وسالم الدوسري على الدكة
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:23
كتب : FilGoal
يقود المهاجم النيجيري أوديون إيجالو هجوم الهلال أمام النصر.
ويلعب النصر ضد الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 25 بمنافسات دوري روشن السعودي.
فيما احتفظ رامون دياز مدرب الهلال بسالم الدوسري على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الهلال لمواجهة النصر كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
الدفاع: محمد البريك - جانج هين سو - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد
الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، موسى ماريجا
الهجوم: ميشايل ديلجادو، إيجالو.
فيما ضمت دكة بدلاء الهلال كل من: حبيب الوطيان، خليفة الدوري، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، صالح الشهري.
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