دربي السعودية – رونالدو يقود هجوم النصر أمام الهلال.. وماشاريبوف على الدكة

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة الدربي الأولى له في السعودية.

ويلعب النصر أمام الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن.

وأعلن دينكو يليتشيتش مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسىة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس - جيسلان كونان

الوسط: عبدالمجيد الصليهم - لويز جوستافو - أيمن يحيى - عبدالرحمن غريب.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

وضمت دكة بدلاء النصر كل من: أجوستين روسي، عبدالله مادو، محمد فتيل، علي لاجامي، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، علي الحسن، ماشاريبوف، محمد مران.