دربي السعودية – رونالدو يقود هجوم النصر أمام الهلال.. وماشاريبوف على الدكة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

رونالدو يحتفل بهدفه مع النصر

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة الدربي الأولى له في السعودية.

ويلعب النصر أمام الهلال في مباراة مقدمة من الجولة 25 بدوري روشن.

وأعلن دينكو يليتشيتش مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال.

أخبار متعلقة:
دوري NBA - أول مرة لـ كيري.. جولدن ستيت يتأخر بهزيمتين أمام سكرامنتو تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال كرة سلة – احجز تذاكر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسىة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس - جيسلان كونان

الوسط: عبدالمجيد الصليهم - لويز جوستافو - أيمن يحيى - عبدالرحمن غريب.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

وضمت دكة بدلاء النصر كل من: أجوستين روسي، عبدالله مادو، محمد فتيل، علي لاجامي، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، علي الحسن، ماشاريبوف، محمد مران.

النصر الهلال السعودي
نرشح لكم
دربي السعودية – إيجالو يقود الهجوم أمام النصر.. وسالم الدوسري على الدكة صاحب ذكرى سعيدة لـ رونالدو.. مايكل أوليفر حكما لقمة الهلال والنصر الهلال يستعد الدوسري ويفقد حارسه قبل مواجهة النصر في دربي الرياض مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أبريل 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ودربي الرياض النصر السعودي يغير اسم ملعبه مجموعة الزمالك - الشباب آخر المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو الرياضية: البليهي يتعافى قبل مواجهة رونالدو في دربي الهلال والنصر
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - إسلام عيسى ولاكاي أساسيان أمام الداخلية.. ورمضان على دكة البدلاء 3 دقيقة | الدوري المصري
دربي السعودية – إيجالو يقود الهجوم أمام النصر.. وسالم الدوسري على الدكة 11 دقيقة | السعودية
دربي السعودية – رونالدو يقود هجوم النصر أمام الهلال.. وماشاريبوف على الدكة 20 دقيقة | السعودية
تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – احجز تذاكر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ساعة | كرة سلة
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA - أول مرة لـ كيري.. جولدن ستيت يتأخر بهزيمتين أمام سكرامنتو 2 ساعة | NBA
ليست وتر أكيليس.. جراحة ناجحة لـ ليساندرو مارتينيز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي