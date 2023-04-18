تشكيل تشيلسي - مهاجم وحيد من لامبارد أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي وليفربول

يعتمد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على مهاجم وحيد في تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد.

ويلعب تشيلسي ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

ودفع لامبارد بالمهاجم الألماني كاي هافرتز وحيدا في خط الهجوم أمام حامل لقب البطولة.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: رييس جيمس – تياجو سيلفا - فوفانا – تيرفور تشالوباه – مارك كوكوريلا

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – نجولو كانتي – إنزو فيرنانديز – كونور كالاجار

الهجوم: كاي هافرتز

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