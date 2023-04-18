كرة سلة – احجز تذاكر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي والزمالك غدا الأربعاء في نهائي كأس مصر في تمام العاشرة والنصف مساء.

وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس.

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وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بفوزه على الاتحاد السكندري 77-66.

وهي المرة الأولى للأبيض منذ موسم 2006-2007.

بينما وصل الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88-52.

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