تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في دوري الأبطال

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بنجوم فريقه أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

وفاز ريال مدريد على ملعبه في الذهاب بثنائية دون رد سجلها كريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

ويشارك إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدرديد في مركز الظهير الأيسر أمام تشيلسي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدوارد كامافينجا

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة - رودريجو