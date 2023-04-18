دوري NBA - أول مرة لـ كيري.. جولدن ستيت يتأخر بهزيمتين أمام سكرامنتو

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 18:16

كتب : عمرو عبد المنعم

ستيفن كيري

تلقى جولدن ستيت واريورز الهزيمة الثانية له أمام سكرامنتو كينجز في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للمنطقة الغربية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وخسر جولدن ستيت واريورز حامل لقب الدوري أمام سكرامنتو كينجز الذي يشارك في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 16 عاما.

وفاز سكرامنتو بنتيجة 114-106 في المباراة الثانية التي أقيمت أيضا على ملعبه ووسط جمهوره.

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وتعد هذه هي أول مرة يتأخر فيها جولدن ستيت في سلسلة أدوار إقصائية بهزيمتين في أول مباراتين منذ عام 2007.

بالتحديد منذ أن بدأ الفريق المشاركة في الأدوار الإقصائية رفقة الجيل الذهبي بقيادة الثلاثي الحالي ستيفن كيري وكلاي تومسون ودريموند جرين.

وستتحول السلسلة في المباراتين الثالثة والرابعة إلى صالة تشيز سينتر معقل فريق جولدن ستيت واريورز في سان فرانسيسكو.

ويلعب الفائز في هذه السلسلة ضد المتأهل من سلسلة لوس أنجلوس ليكرز ضد ممفيس جريزليس في نصف نهائي المنطقة الغربية.

NBA ستيفن كيري جولدن ستيت واريورز
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