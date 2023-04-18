صاحب ذكرى سعيدة لـ رونالدو.. مايكل أوليفر حكما لقمة الهلال والنصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الإنجليزي مايكل أوليفر حكمًا لقمة الهلال والنصر.

ويستقبل الهلال غريمه التاريخي النصر في دربي الرياض في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويقود المباراة الحكم الإنجليزي الشهير مايكل أوليفر، ويعاونه مواطنيه: ستيوارت بارت، وسيمون بينيت.

فيما يظهر السعودي خالد الطريس كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة الفيديو الإنجليزي الآخر دارين إنجلاند، ويعاونه السعودي سعد السبيعي.

حكام مباراة اليوم ضمن ⁦@SPL⁩ ⚽️🔽 pic.twitter.com/dkPQMIkWxG — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 18, 2023

وتقام المباراة في استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة 25 للدوري السعودي.

ولم يسبق أن أدار مايكل أوليفر أي مباراة في دوري غير الإنجليزي طوال مسيرته التحكيمية.

كما يدير أوليفر مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

ويعود أوليفر لإدارة مباراة لـ كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ سبتمبر الماضي عندما دخل البرتغالي بديلا في فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعد أشهر مباراة أدارها أوليفر لـ رونالدو هي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام يوفنتوس عندما احتسب ركلة جزاء في آخر ثانية لـ ريال مدريد، سجل منها صاروخ ماديرا هدف التأهل.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما يأتي الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة، بعد أن خسر مباراتين وتعادل واحدة في آخر 3 جولات.