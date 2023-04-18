اشتعل الوضع.. حكومة كتالونيا تطالب ريال مدريد بالاعتذار وحذف الفيديو

ازداد الوضع اشتعالًا في كرة القدم الإسبانية، ووصل بالفعل إلى الجهات الحكومية.

باتريسيا بلاخا المتحدثة باسم حكومة كتالونيا، طالبت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحذف الفيديو الذي نشرته الحسابات الرسمية لنادي ريال مدريد.

وقال بلاخا في حديثها: "هذا الفيديو هو تلاعب فظ بالتاريخ".

وأضافت: "محتوى الفيديو مثير للقلق وغير مسؤول وإهانة للآلاف من الذين عانوا خلال نظام فرانكو، وإهانة لـ برشلونة أيضًا، بدايةً من رئيسه وقتها جوسيب سونيل الذي أعدمه نظام فرانكو، ربما لا يتذكر ريال مدريد ذلك".

وأشارت: "هذا الفيديو غير صادر من شخص، بل من مؤسسة ونادٍ يحظى بعدد هائل من المتابعة".

وأتمت: "سيكون من الجيد أن يحذف ريال مدريد الفيديو ويقدم الاعتذار".

"إنه بمثابة نشر أنباء كاذبة بطريقة غير لائقة".

El Govern demana al Reial Madrid que retiri el video acusant el Barça de ser l'equip del regim franquista.

🗣️ @patriciaplaja: "És una fakenew indecent" | @RTVECatalunya

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— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 18, 2023

ماذا حدث

أمس الإثنين بدأت الحرب علنًا بين إدارتي برشلونة وريال مدريد، في أعقاب تصريحات جوان لابورتا النارية.

وعقد لابورتا مؤتمرًا صحفيًا للدفاع عن ناديه أمام اتهامه بالحصول على خدمات تحكيمية نظير سداد أكثر من 7 ملايين يورو لـ إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بين 2001 و2018.

لكن لابورتا ركز جزءًا كبيرًا من حديثه على ريال مدريد وقال: "ريال مدريد نادٍ نعرف جميعًا أنه استفاد من القرارات التحكيمية تاريخيًا وفي الزمن الحالي، نعرف ذلك جميعًا، لقد استفادوا من التحكيم، إنه نادٍ تم اعتباره فريق النظام".

وردت قناة ريال مدريد على التصريحات بمقطع فيديو يسلط الضوء على علاقة برشلونة بـ فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

لاحقًا، نشر ريال مدريد الفيديو على حساباته في أول رد رسمي على تصريحات لابورتا.

وجاء الفيديو بعنوان "من كان فريق النظام؟" في إشارة غير مباشرة إلى برشلونة.

ويقول الفيديو إن افتتاح ملعب كامب نو تم في حضور خوسيه سوليس رويز الوزير العام لـ فرانكو.

كما أن برشلونة أهدى فرانكو بالشارة الذهبية، وكرّمه في 3 مناسبات مختلفة.

وأعلن برشلونة فرانكو عضوًا شرفيًا للنادي عام 1965، قبل عقد على وفاته.

وقال مقطع الفيديو إن فرانكو أنقذ برشلونة من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة.

وسلّط الفيديو الضوء على تتويج برشلونة بالدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 9 مرات، خلال حقبة فرانكو. فيما استغرق ريال مدريد 15 عامًا ليفوز بالدوري الإسباني لأول مرة في حقبة فرانكو.

وأوضح ريال مدريد أن النادي كان مفككًا بعد نهاية الحرب الأهلية وصعود فرانكو إلى الحكم مع اغتيال واعتقال ونفي عدد من لاعبيه.

واختتم ريال مدريد الفيديو بمقولة شهيرة لرئيسه التاريخي سانتياجو برنابيو: "عندما أسمع أن ريال مدريد هو نادي النظام، يتملكني شعور برغبة في التغوط على والد من يقول ذلك".

وحقق الفيديو ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، وتمت ترجمته إلى لغات عدة.