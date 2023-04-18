مؤتمر إنزاجي: يجب أن نتواجد في كل جزء من الملعب لإيقاف خطورة بنفيكا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر أن مواجهة فريقه ضد بنفيكا ستكون صعبة جدا بسبب جودة الفريق الكبيرة على الرغم من انتصاره في مباراة الذهاب.

ويستعد إنتر لمواجهة برشلونة غدا الأربعاء على ملعب جيوسيبي مياتزا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف أننا سنلعب النصف الثاني من مواجهة مهمة جدا، سنبدأ المباراة ونحن متفوقين ولكننا تعرف جودة خصمنا".

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واستمر "المباراة ستكون معقدة ولكن من الجيد أننا قد نصبح بين أفضل 4 فرق في أوروبا".

وواصل "طريقنا في الكؤوس كان قويا ونعرف أن مركزنا في الدوري ليس ما كنا نريده في بداية الموسم ولكن تركيزنا حاليا على مواجهة بنفيكا وعلينا أن نلعب مباراة بأفضل طريقة ممكنة ضد خصم جودته كبيرة خسر مباراتين فقط خلال عام ولكنه خسر 3 خلال الأسبوع الماضي".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم ولكنني أراهم يعملون بشكل جيد كل يوم ويجب أن نكون أقوياء وندخل كل مباراة برأس هادئ".

وأضاف "لقد أتينا من هزيمة في الدوري ولكنها أصبحت من الماضي وحاليا يجب أن نركز لأن بنفيكا فريق يركض كثيرا ويغطون مساحات الملعب بشكل جيد ويجب أن نكون في كل جزء من الملعب لتقليل خطورتهم لأنهم يصنعوا الكثير منها".

وشدد "التأهل لنصف النهائي رغم الانتقادات؟ الأمر ليس غريبا وهنا في إنتر كان الأمر مشابه قبل مواجهة برشلونة وبورتو واعتدت على ذلك وطالما ينتقدوني أنا وجهازي الفني لا مشكلة لدينا لأن الانتقادات تساعدنا على التطور أكثر وأكثر ولكن يجب أن نعزل أنفسنا عنها لكي نحصل على نتائج مهمة من أجل الجماهير".

وكشف "سنخوض تدريبين قبل المباراة والساعات المقبلة ستحدد موقف هاكان تشالهانوجلو من المشاركة".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز إنتر على ملعب بنفيكا بهدفين دون مقابل.

إنتر بنفيكا دوري أبطال أوروبا سيموني إنزاجي
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