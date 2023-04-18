نجل مارسيلو ينضم لمنتخب إسبانيا تحت 15 عاما

يتواجد إنزو ألفيش فييرا، نجل مارسيلو أسطورة ريال مدريد، في قائمة منتخب إسبانيا تحت 15 عامًا.

وظهر اسم إنزو في القائمة التي تستعد لخوض بطولة ودية بين 24 و30 أبريل الجاري.

وانضم إنزو رغم بلوغه 13 عامًا فقط حاليًا، لكن أرقامه المميزة عجّلت بانضمامه إلى لاروخا.

ولفت اسم إنزو الأنظار بسبب انضمامه إلى منتخب إسبانيا وليس البرازيل.

ووُلد إنزو في إسبانيا وترعرع فيها، لكن الوقت لا يزال مبكرًا للتكهن بهوية المنتخب الذي سيمثله في فئة الكبار.

ويلعب منتخب إسبانيا تحت 15 عامًا في بطولة ودية بمدينة مورسيا بمشاركة إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وإسبانيا.

وسجّل إنزو 32 هدفًا في 14 مباراة مع فئته العمرية في ريال مدريد هذا الموسم.

وهز إنزو الشباك في أكثر من 100 مناسبة منذ انضمامه إلى ناشئي ريال مدريد في صيف 2017.

ووقّع إنزو على أول عقد له مع ريال مدريد في ديسمبر الماضي لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويواصل إنزو التواجد في صفوف ريال مدريد رغم رحيل والده عن صفوفه بنهاية الموسم الماضي وانتقاله إلى أولمبياكوس أولًا، ثم فلومينينسي ثانيًا.

ويمتلك مارسيلو 58 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2006 و2018، وشارك في كأس العالم مرتين.