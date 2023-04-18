خماسي ميلان وثلاثي نابولي أمام خطر الغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

يواجه أكثر من لاعب في صفوف ميلان ونابولي خطر الغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع نهاية لقاء الفريقين في ربع النهائي.

ويحل ميلان ضيفا على نابولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء.

وهناك 5 لاعبين في صفوف ميلان يدخلون المباراة على بعد بطاقة صفراء من الغياب عن ذهاب نصف النهائي في حالة عبور ميلان.

اللاعبون المهددون بالغياب عن ميلان هم، دافيد كالابريا وبالو توريه ورادي كرونيتش وساندرو تونالي وفيكايو توموري.

فيما يواجه ثلاثي نابولي خوان خيسوس وماتيو بوليتانو وأمير رحماني الخطر نفسه في حالة عبور نابولي.

نابولي يدخل لقاء الإياب بدون أندريه زامبو أنجويسا الذي حصل على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب، ومين جاي كيم بسبب تراكم البطاقات.

يذكر أن لقاء الذهاب في ميلان انتهى بفوز الروسونيري بهدف إسماعيل بن ناصر.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها نابولي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يعد ميلان ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 7 ألقاب.