حارس سيتي: أريد تصعيب الأمر على جوارديولا.. وأليكس فيرجسون جاري

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

أورتيجا مورينو

يؤمن ستيفان أورتيجا مورينو حارس مرمى مانشستر سيتي، بحظوظه ليكون الاختيار الأول على حساب إيديرسون مورايش.

أورتيجا مورينو انضم إلى سيتي مطلع الموسم الجاري قادمًا من أرمينيا بيلفيلد، ليكون الخيار الاحتياطي خلف إيديرسون.

وقال أورتيجا مورينو في حوار مع صحيفة "كيكر" الألمانية: "حتى الآن الأمور سارت معي بشكل مميز، أنا الآن حارس أفضل مما كنت عليه في أرمينيا بيلفيلد".

وأضاف: "المنافسة مفتوحة حتى لو كانت الأسبقية (لصالح إيديرسون) واضحة، التواجد في نادٍ لفترة طويلة يعطي أفضلية بالطبع".

وتابع الحارس البالغ 30 عامًا: "مهمتي أن أقلل الفارق يوميًا وأن أصعّب الأمر على المدرب".

وشدد: "أريد أن أكون الحارس الأساسي لـ مانشستر سيتي".

وأشاد بزملائه وذكر اسمه الجديد: "لدينا مجموعة متناغمة من اللاعبين، شعرت بالارتياح سريعًا وسطهم. سكوت كارسون غيّر اسمي إلى النسخة الإنجليزي وأصبح يناديني ستيفن نيتليتون".

وأتم: "عشت تحولًا كبيرًا، أتواجد حاليًا في منشآت تدريبية أكبر وبإمكانيات أعلى، حتى في السكن، جاري هو السير أليكس فيرجون، أراه أحيانًا".

ووُلد أورتيجا مورينو في مدينة هامبورج لأب إسباني وأُم ألمانية، ورغم لقبه الإسباني، إلا أنه قضى حياته بأكملها في ألمانيا.

وبدأ أورتيجا مورينو مسيرته مع أرمينيا بيلفيلد، ثم قضى 3 مواسم في صفوف ميونيخ 1860، قبل أن يعود لـ بيلفيد حتى رحيله إلى سيتي في 2022.

وخاض الألماني 9 مباريات فقط هذا الموسم، منها 2 في دوري أبطال أوروبا، ولم يظهر في الدوري الإنجليزي حتى اللحظة.

ويعود أورتيجا مورينو إلى ألمانية الأربعاء لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي جوارديولا دوري أبطال أوروبا أورتيجا مورينو
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