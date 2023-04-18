مصطفى محمد خارج المنافسة على جائزة أفضل إفريقي في الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 13:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

رغم تسجيله لـ8 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.. لم يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في المسابقة هذا الموسم.

وكشفت قناة فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية قائمة تضم 11 لاعبا سيتنافسون لنيل جائزة مارك فيفيان فوي التي تُمنح سنويا لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي.

الدولي المصري سجل 8 أهداف وصنع 3 خلال 31 مباراة لعبها لفريقه في الدوري هذا الموسم.

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ووصل لاعب جالاتا سراي المعار لهذا العدد رغم أنه شارك في 15 مباراة فقط كأساسي، بينما دخل باقي المباريات كبديل.

وكان الإيفواري سيكو فوفانا لاعب لانس قد فاز بجائزة 2022.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

يونس عبد الحميد (المغرب)، ستاد ريمس

ماما بالدي (غينيا بيساو)، تروا

محمد كامارا (مالي)، موناكو

حبيب ديالو (السنغال)، ستراسبورج

سيكو فوفانا (كوت ديفوار)، لانس

أشرف حكيمي (المغرب)، باريس سان جيرمان

شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، أولمبيك مرسيليا

تيريم موفي (نيجيريا)، نيس

أماري تراوري (مالي)، رين

مارشال مونيتسي (زيمبابوي)،ستاد ريمس

عبد الصمد ساليس (غانا)، لانس

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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