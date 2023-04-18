سبورت: برشلونة يراقب ثنائي هجومي للتعاقد معه

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ثنائي هجومي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راسموس هوجلنج النادي : أتالانتا برشلونة

وفقا لسبورت فإن برشلونة يراقب كل من راسموس هويلاند مهاجم أتالانتا وجيفت أورجان مهاجم جينك البلجيكي.

كلا اللاعبان يبلغان من العمر 20 عاما وقد ظهرا بشكل جيد خلال الموسم الحالي مما لفت الأنظار إليهم.

هويلاند المهاجم الدنماركي قارنه البعض بإيرلنج هالاند بسبب الصفات المتشابهة بينهما.

وشارك هويلاند مع أتالانتا خلال الموسم الحالي في 29 مباراة وسجل 9 هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

على الحانب الآخر يتواجد جيفت أوربان المهاجم النيجيري الذي انضم لجينك في شهر يناير الماضي مقابل 3.5 مليون يورو.

وظهر أوربان بشكل لافت برفقة جينك، إذ شارك مع الفريق في 14 نباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع هدفين.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم شاب لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل ليتواجد بجوار روبرت ليفاندوفسكي مع إمكانية عودة بيير أوباميانج لاعب تشيلسي الحالي لمدة موسم.