الهلال يستعد الدوسري ويفقد حارسه قبل مواجهة النصر في دربي الرياض

تلقت جماهير الهلال السعودي خبرا سعيدا بتأكد عودة النجم سالم الدوسري إلى الفريق في مواجهة دربي الرياض ضد النصر يوم الثلاثاء، لكن الفريق تلقى ضربة قوية بتأكد غياب حارسه محمد العويس.

ويلتقي الهلال مع النصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في مباراة قمة مقدمة من الجولة الـ25 للدوري السعودي.

وأصبح الدوسري جناح الهلال مؤهلًا للمشاركة أمام النصر بعدما خاض التدريبات الجماعية لليوم الثالث على التوالي، بعدما تعافى من آثار إصابته الأخيرة في أربطة مفصل القدم، حسب جريدة الرياضية السعودية.

الإصابة كانت قد لحقت بالدوسري خلال المواجهة الودية بين المنتخبين السعودي والبوليفي في 28 مارس الماضي.

وأظهر الجناح الدولي جاهزية تامة للعودة إلى المشاركة الرسمية، ودخل ضمن خطط الجهاز الفني للدربي، على أن يتحدّد دوره في المباراة قبل ساعات من انطلاقها.

وكان سالم الدوسري عاد إلى التدريبات الجماعية السبت الماضي، فور إتمامه برنامج علاجه وتأهيله.

سالم الدوسري هو أكثر لاعبي الجيل الحالي تسجيلا للأهداف في دربي الرياض برصيد 10 أهداف.

فيما تلقى فريق الهلال ضربة موجعة قبل مواجهة الدربي أمام النصر بعد تعرض محمد العويس حارس مرماه الي إصابة في تدريبات الأحد.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر أن الفحوصات التي أجراها العويس أظهرت إصابته في أربطة الكتف سيخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيل لمدة 3 أسابيع.

يذكر أن مباراة دربي الرياض في الدور الأول من الدوري انتهت بالتعادل 2-2.

فيما تم تقديم مواجهة الدور الثاني بسبب مباراة الهلال أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل الجاري.

وتعد المباراة هي الفرصة الأخيرة للهلال من أجل اللحاق بسباق القمة، بينما تعني خسارة النصر اقتراب اللقب من اتحاد جدة أكثر وأكثر.

إذ يحتل النمور الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، و6 نقاط عن الشباب الثالث، و10 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.