ديلي ميل: ميلان مهتم بالتعاقد مع جرينوود

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رغبة ميلان في التعاقد مع ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الإنجليزي الشاب ابتعد عن الملاعب لأكثر من عام بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة، لكن التهم تم إسقاطها مؤخرًا.

وفقا لديلي ميل فإن أكثر من ناد يرغب في التعاقد مع جرينوود والذي ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد عام 2025 وميلان من ضمن تلك الأندية.

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صاحب الـ 21 عاما هو أحد اللاعبين الذين يتواجدون ضمن القائمة التي يرغب ميلان في التعاقد معها بجانب موسى ديمبيلي لاعب ليون ونواه أوفاكور لاعب ريد بل سالزبورج وفلوريان بالوجون لاعب ريمس الفرنسي المعار من أرسنال.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى قلق لاعبي مانشستر يونايتد من عدم وجود جرينوود في غرف خلع ملابس الفريق لأن ذلك قد يضيف الكثير من الضغوطات على الفريق لأن الأضواء ستسلط عليه.

ديلي ميل أشارت أيضا إلى أن فرق السيدات في مانشستر يونايتد والذين يتشاركون ملاعب التدريب مع فرق الرجال يرغبون في رحيل جرينوود عن الفريق.

ولم يظهر جرينوود بقميص مانشستر يونايتد منذ يناير 2022، وابتعد طوال تلك الفترة الماضية عن مقر تدريبات يونايتد.

جرينوود (21 عامًا) خاض 129 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ تصعيده عام 2018 للفريق الأول، نجح خلالها في تسجيل 35 هدفًا وصناعة 12.

ويمتلك جرينوود مباراة دولية وحيدة لعبها مع منتخب إنجلترا الأول في 2020.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد ميلان
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