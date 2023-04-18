جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

جمهور نابولي

استخدمت جماهير نابولي حيلة تقليدية من أجل إزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء.

ويحل ميلان ضيفا على نابولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء.

وذهب العديد من جماهير نابولي إلى محيط الفندق الذي يقيم فيه لاعبي ميلان وقاموا بإطلاق الألعاب النارية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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وسعى جمهور نابولي لإزعاج لاعبي الروسونيري لفترة من الزمن خلال ليلة المباراة.

حيلة إزعاج الفريق الضيف يستخدمها المشجعون في كل أنحاء العالم منذ قديم الأزل، وذلك حتى لا ينعم لاعب الفريق الضيف بنوم هادئ مما قد يؤثر عليه وقت المباراة

يذكر أن لقاء الذهاب في ميلان انتهى بفوز الروسونيري بهدف إسماعيل بن ناصر.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها نابولي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يعد ميلان ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 7 ألقاب.

نابولي ميلان
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