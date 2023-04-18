تقرير: جيسوس خيار البرازيل الثاني حال رفض أنشيلوتي تولي المهمة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

ظهر اسم البرتغالي جورج جيسوس كمرشح لتدريب منتخب البرازيل انطلاقًا من الصيف المقبل.

وذكرت محطة SporTV البرازيلية أن جيسوس دخل على الخط كخيار ثانٍ بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويتمسك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بانتداب أنشيلوتي، لكنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

ويعد الاستمرار في ريال مدريد هي رغبة أنشيلوتي الأولى، ولذلك فتحوّله إلى تدريب البرازيل يعتمد على قرار إدارة الميرنجي باستمراره من عدمه.

على جانب آخر، ينتهي عقد جيسوس مع فنربخشة التركي في نهاية الموسم الجاري، وسيكون متاحًا لقيادة البرازيل.

ويمتلك جيسوس خبرة سابقة في الملاعب البرازيلية رفقة فلامنجو موسم 2019\2020، إذ قاده وقتها لحصد 5 بطولات، هي: الدوري البرازيلي، دوري ولاية ريو دي جانيرو، كوبا ليبرتادوريس، كأس السوبر البرازيلي، كأس سوبر أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية أمام ليفربول.

المدرب صاحب الـ68 عامًا يمتلك تجارب عديدة، أبرزها رفقة بنفيكا بين 2009 و2015، إذ حصد معه لقب الدوري البرتغالي 3 مرات، بالإضافة إلى وصافة الدوري الأوروبي مرتين بين إنجازات عديدة أخرى.

وتجنّب أنشيلوتي الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن تحوله لقيادة البرازيل أو تفاوضه مع الاتحاد البرازيلي، وشدد في كل مرة على رغبته في إكمال عقده مع ريال مدريد.

وتبحث البرازيل عن مدير فني بعد رحيل تيتي عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 ديسمبر الماضي.

وتولى رامون مينيزيس مدرب منتخب الشباب المهمة بشكلٍ مؤقت خلال توقف مارس الدولي الماضي.

وتأمل البرازيل في تعيين مدرب لقيادتها مع بداية تصفيات كأس العالم التي تنطلق بمواجهة بوليفيا في شهر سبتمبر المقبل.

البرازيل جيسوس أنشيلوتي منتخب البرازيل
نرشح لكم
سبورت: جيمس رودريجيز قد ينتقل للدوري البرازيلي معقل أبطال العالم.. الأرجنتين تستضيف مونديال الشباب 2023 بدلا من إندونيسيا فلامنجو يعيد سامباولي إلى أمريكا الجنوبية من أجل إنجاز جديد.. قطر تواجه المكسيك في الكأس الذهبية بسبب العنصرية.. إيقاف مهاجم نيويورك ريد بولز 6 مباريات لعب 72 دقيقة بقطع في رباط الركبة.. عمل بطولي لحارس أستون فيلا السابق إندريك: من ينتقدون فينيسيوس حمقى.. ولا أفوت أي مباراة لـ ريال مدريد اللقب الثاني في البرازيل.. سواريز يقود جريميو للتتويج ببطولة كامبيوناتو جاوتشو
أخر الأخبار
كلوب: قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم أمام ليدز 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: ميلان مهتم بالتعاقد مع جرينوود 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: جيمس رودريجيز قد ينتقل للدوري البرازيلي 42 دقيقة | ميركاتو
تقرير: جيسوس خيار البرازيل الثاني حال رفض أنشيلوتي تولي المهمة 43 دقيقة | أمريكا
رومانو: تمت.. لايمر يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك