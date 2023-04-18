تقرير: جيسوس خيار البرازيل الثاني حال رفض أنشيلوتي تولي المهمة

ظهر اسم البرتغالي جورج جيسوس كمرشح لتدريب منتخب البرازيل انطلاقًا من الصيف المقبل.

وذكرت محطة SporTV البرازيلية أن جيسوس دخل على الخط كخيار ثانٍ بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويتمسك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بانتداب أنشيلوتي، لكنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

ويعد الاستمرار في ريال مدريد هي رغبة أنشيلوتي الأولى، ولذلك فتحوّله إلى تدريب البرازيل يعتمد على قرار إدارة الميرنجي باستمراره من عدمه.

على جانب آخر، ينتهي عقد جيسوس مع فنربخشة التركي في نهاية الموسم الجاري، وسيكون متاحًا لقيادة البرازيل.

ويمتلك جيسوس خبرة سابقة في الملاعب البرازيلية رفقة فلامنجو موسم 2019\2020، إذ قاده وقتها لحصد 5 بطولات، هي: الدوري البرازيلي، دوري ولاية ريو دي جانيرو، كوبا ليبرتادوريس، كأس السوبر البرازيلي، كأس سوبر أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية أمام ليفربول.

المدرب صاحب الـ68 عامًا يمتلك تجارب عديدة، أبرزها رفقة بنفيكا بين 2009 و2015، إذ حصد معه لقب الدوري البرتغالي 3 مرات، بالإضافة إلى وصافة الدوري الأوروبي مرتين بين إنجازات عديدة أخرى.

وتجنّب أنشيلوتي الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن تحوله لقيادة البرازيل أو تفاوضه مع الاتحاد البرازيلي، وشدد في كل مرة على رغبته في إكمال عقده مع ريال مدريد.

وتبحث البرازيل عن مدير فني بعد رحيل تيتي عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 ديسمبر الماضي.

وتولى رامون مينيزيس مدرب منتخب الشباب المهمة بشكلٍ مؤقت خلال توقف مارس الدولي الماضي.

وتأمل البرازيل في تعيين مدرب لقيادتها مع بداية تصفيات كأس العالم التي تنطلق بمواجهة بوليفيا في شهر سبتمبر المقبل.