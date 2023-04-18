رومانو: تمت.. لايمر يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

كونراد لايمر - لايبزج

أجرى كونراد لايمر لاعب لايبزج، الكشف الطبي في بايرن ميونيخ تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن لايمر سينتقل إلى بايرن الصيف المقبل مجانًا في صفقة حرة.

وأوضح رومانو أن الاتفاق تم بين الطرفين في يناير الماضي بالفعل، وقد خضع اللاعب للكشف الطبي.

وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة قريبًا بعد نجاح اللاعب في الكشف الطبي.

لايمر (25 عامًا) لاعب وسط نمساوي تواجد سابقًا في ريدبول سالزبورج، ثم انضم إلى شقيقه الأكبر لايبزج في صيف 2017 مقابل 7 ملايين يورو.

وخلال 6 مواسم، خاض لايمر 182 مباراة مع لايبزج، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 19.

ويمتلك لايمر 26 مباراة دولية مع منتخب النمسا سجل خلالها هدفين، وقد شارك في كل مباريات بلاده بيورو 2020، وصنع هدفًا في الفوز على مقدونيا الشمالية.

وبذلك سيكون لايمر أول صفقة صيفية لـ بايرن ميونيخ، لتدعيم خط الوسط مع الرحيل المنتظر بشكلٍ نهائي لمواطنه مارسيل سابيتسر إلى مانشستر يونايتد.

بايرن ميونيخ لايبزج لايمر
نرشح لكم
ديلي ميل: ميلان مهتم بالتعاقد مع جرينوود مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم تقرير: جيسوس خيار البرازيل الثاني حال رفض أنشيلوتي تولي المهمة كادينا كوبي: إضراب محتمل لحكام الدوري الإسباني بسبب الانتقادات والعداونية ضدهم بدأت الحرب.. ريال مدريد يفتح النار على برشلونة ويستعرض مساعدات نظام فرانكو ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز لم يحدث على ليدز طوال 99 عاما معقل أبطال العالم.. الأرجنتين تستضيف مونديال الشباب 2023 بدلا من إندونيسيا انتهت في الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (6) ليفربول.. فوز تاريخي
أخر الأخبار
كلوب: قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم أمام ليدز 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: ميلان مهتم بالتعاقد مع جرينوود 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: جيمس رودريجيز قد ينتقل للدوري البرازيلي 42 دقيقة | ميركاتو
تقرير: جيسوس خيار البرازيل الثاني حال رفض أنشيلوتي تولي المهمة 43 دقيقة | أمريكا
رومانو: تمت.. لايمر يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك