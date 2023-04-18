رومانو: تمت.. لايمر يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ

أجرى كونراد لايمر لاعب لايبزج، الكشف الطبي في بايرن ميونيخ تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن لايمر سينتقل إلى بايرن الصيف المقبل مجانًا في صفقة حرة.

وأوضح رومانو أن الاتفاق تم بين الطرفين في يناير الماضي بالفعل، وقد خضع اللاعب للكشف الطبي.

وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة قريبًا بعد نجاح اللاعب في الكشف الطبي.

Konrad Laimer will be unveiled soon as new Bayern signing on free transfer. The deal has been completed last January — it will be valid until June 2027. 🔴🤝🏻 Official statement expected soon as medicals have also been completed. pic.twitter.com/hjzdJFPOGG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2023

لايمر (25 عامًا) لاعب وسط نمساوي تواجد سابقًا في ريدبول سالزبورج، ثم انضم إلى شقيقه الأكبر لايبزج في صيف 2017 مقابل 7 ملايين يورو.

وخلال 6 مواسم، خاض لايمر 182 مباراة مع لايبزج، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 19.

ويمتلك لايمر 26 مباراة دولية مع منتخب النمسا سجل خلالها هدفين، وقد شارك في كل مباريات بلاده بيورو 2020، وصنع هدفًا في الفوز على مقدونيا الشمالية.

وبذلك سيكون لايمر أول صفقة صيفية لـ بايرن ميونيخ، لتدعيم خط الوسط مع الرحيل المنتظر بشكلٍ نهائي لمواطنه مارسيل سابيتسر إلى مانشستر يونايتد.