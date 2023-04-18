كادينا كوبي: إضراب محتمل لحكام الدوري الإسباني بسبب الانتقادات والعداونية ضدهم

تعيش كرة القدم الإسبانية فترة حرجة، منذ أن انفجرت قضية تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، مبالغ مالية ضخمة من برشلونة.

ويفكر حكام الدوري الإسباني في الإضراب والتسبب في إيقاف مسابقتي الدرجة الأولى والثانية.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن اجتماعًا اليوم الثلاثاء بين الحكام سيحسم القرار.

ويشعر الحكام بالامتعاض بسبب الانتقادات الشرسة التي طالتهم هذا الموسم من أطراف عدة.

🚨 Noticia @partidazocope 💥 Informa @isaacfouto 🛑 Los árbitros valoran parar @LaLiga ante la ola de hostilidad y la agresión ayer a un árbitro de Ceuta por parte del padre de un jugador 👥 Mañana, reunión definitiva para decidir qué camino tomar 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/MW0pQBSqgs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 17, 2023

كما انفجر الوضع يوم الأحد عندما تعرض حكم في مدينة سبتة بإحدى دوريات الناشئين لاعتداء شرس من لاعبي وأهالي أحد الفرق في الشارع بعد المباراة.

ونشرت العديد من الأندية الإسبانية بيانات رسمية في الفترة الماضية للتعبير علنًا عن عدم رضاها عن قرارات التحكيم.

ووصل الأمر إلى مطالبة نادي قادش بإعادة آخر 10 دقائق من مباراته أمام إلتشي بسبب عدم إلغاء هدف للأخير سُجل من موقف تسلل.

كما خرج خابيير سوليس مدير نادي فالنسيا بتصريحات نارية بعد الخسارة أمام إشبيلية، وصف فيها ما حدث خلال المباراة بـ "السرقة".

وتحقق السلطات حاليًا في تورط برشلونة بدفع أكثر من 7 ملايين يورو إلى إنريكيز نيجريرا بين 2001 و2018 وقتما كان نائبًا لرئيس لجنة الحكام.