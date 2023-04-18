كادينا كوبي: إضراب محتمل لحكام الدوري الإسباني بسبب الانتقادات والعداونية ضدهم

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

فالنسيا - إشبيلية

تعيش كرة القدم الإسبانية فترة حرجة، منذ أن انفجرت قضية تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، مبالغ مالية ضخمة من برشلونة.

ويفكر حكام الدوري الإسباني في الإضراب والتسبب في إيقاف مسابقتي الدرجة الأولى والثانية.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن اجتماعًا اليوم الثلاثاء بين الحكام سيحسم القرار.

ويشعر الحكام بالامتعاض بسبب الانتقادات الشرسة التي طالتهم هذا الموسم من أطراف عدة.

كما انفجر الوضع يوم الأحد عندما تعرض حكم في مدينة سبتة بإحدى دوريات الناشئين لاعتداء شرس من لاعبي وأهالي أحد الفرق في الشارع بعد المباراة.

ونشرت العديد من الأندية الإسبانية بيانات رسمية في الفترة الماضية للتعبير علنًا عن عدم رضاها عن قرارات التحكيم.

ووصل الأمر إلى مطالبة نادي قادش بإعادة آخر 10 دقائق من مباراته أمام إلتشي بسبب عدم إلغاء هدف للأخير سُجل من موقف تسلل.

كما خرج خابيير سوليس مدير نادي فالنسيا بتصريحات نارية بعد الخسارة أمام إشبيلية، وصف فيها ما حدث خلال المباراة بـ "السرقة".

وتحقق السلطات حاليًا في تورط برشلونة بدفع أكثر من 7 ملايين يورو إلى إنريكيز نيجريرا بين 2001 و2018 وقتما كان نائبًا لرئيس لجنة الحكام.

الدوري الإسباني
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