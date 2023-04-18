فادي فريد: توقعت خطأ حسام عبد المجيد بسبب أرضية استاد القاهرة

كشف فادي فريد لاعب المقاولون العرب عن سبب وصوله لكرة هدف تعادل فريقه ضد الزمالك.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل فادي فريق هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة الـ 22 بعد استغلال خطأ حسام عبد المجيد.

وقال فريد عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجهاز الفني يتعب كثيرا معنا والله يوفق من يبذل المجهود".

وتابع "توقع تسجيل التعادل في الزمالك كان أمرا صعبا لأننا كنا نواجه فريقا كبيرا وتبقى 5 دقائق فقط ولكن أشكر شوقي غريب الذي حفزني وأخبرني إننا نلعب باثنين في خط الهجوم وسنضغط على المدافعين وهذا ما حصل".

وأضاف "قطع الكرة من حسام عبد المجيد؟ في استاد القاهرة دائما ما تكون الأرضية مبللة والكرة تصبح صعبة عندما تلمس الأرض وتوقعت أن ذلك ما سيحدث عندما استلم حسام عبد المجيد الكرة ولذلك ضغطت بقوة".

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 40 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ 36 في المركز السادس.