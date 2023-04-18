سلة - لأول مرة منذ 16 عاما.. الزمالك إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 01:40

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بفوزه على الاتحاد السكندري 77-66.

ويلتقي الزمالك بنظيره الأهلي في المباراة النهائية في الحادية عشر والنصف مساء الأربعاء المقبل.

وأنهى الاتحاد الربع الأول متقدما 17-12، لكن الفارق تقلص لينتهي الربع الثاني 32-31 للفريق السكندري.

الزمالك تقدم في الربع الثالث وأنهاه 56-50، قبل أن ينهي المباراة متفوقا بفارق 11 نقطة.

وبذلك يصل الزمالك إلى نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2006\2007.

ولم يحصد الزمالك لقب الكأس منذ 2005\2006 عندما تغلب على الجزيرة في النهائي.

ويعد الزمالك صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس مصر لكرة السلة برصيد 12 لقبا.

ويحمل الأهلي لقب المسابقة بفوزه على الاتحاد في نهائي الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري السوبر بتفوقه على الزمالك في نصف النهائي.

الزمالك الاتحاد
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