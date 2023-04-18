ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة

انفرد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وسجل زيزو هدف الزمالك الأول في المباراة في الدقيقة الـ 33 ليرفع رصيده إلى 9 أهداف.

وأًصبح زيزو على بعد ثلاثة أهداف من جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الذي سجل 13 هدفا.

ووصل محمد شريف لاعب الأهلي إلى هدفه الثامن ليقتحم صراع الصدارة بعد هدفه في مرمى سموحة.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل على استاد برج العرب.

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي بتسديدة رائعة.

وتساوى شريف مع كل من رفيق كابو لاعب إنبي ورزقي حمرون لاعب فاركو ومحمد حمدي زكي لاعب أسوان و الذي سجل كل منهم 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023

1- أجوستينو مابولولو - الاتحاد السكندري (13 هدفا)

2- أحمد الشيخ - غزل المحلة (10 أهداف)

3= أحمد سيد زيزو - الزمالك (9 أهداف)

4= رفيق كابو - إنبي (8 أهداف)

4= محمد حمدي زكي - أسوان (8 أهداف)

4= رزقي حمرون - فاركو (8 أهداف)

4= محمد شريف - الأهلي (8 أهداف)

7- رمضان صبحي - بيراميدز (7 أهداف)

7= أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا (7 أهداف)

7= جون أوكلي - المقاولون العرب (7 أهداف)

9= حسام حسن - سموحة (6 أهداف)

9= سمير فكري - الداخلية (6 أهداف)

9= مصطفى زيكو - حرس الحدود (6 أهداف)

9= كريم بامبو - البنك الأهلي (6 أهداف)

9= بنجامين بواتينج - سموحة (6 أهداف)