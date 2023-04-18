موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة

تعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة 26 من الدوري المصري في أولى مباريات الأبيض مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ووصل الزمالك إلى النقطة 40 في المركز الرابع بعد التعادل مع المقاولون.

ويلعب الزمالك في المباراة القادمة له ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 29 للمسابقة.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.