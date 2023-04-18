موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 01:09
كتب : FilGoal
تعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة 26 من الدوري المصري في أولى مباريات الأبيض مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
ووصل الزمالك إلى النقطة 40 في المركز الرابع بعد التعادل مع المقاولون.
ويلعب الزمالك في المباراة القادمة له ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري.
ويلتقي الزمالك مع سيراميكا في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 29 للمسابقة.
موعد المباراة
تقام المباراة يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.
وتنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء.
وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
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