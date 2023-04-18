الأهلي: غرامة مالية كبيرة على الشناوي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 00:31

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

أعلن النادي الأهلي عن توقيع غرامة مالية كبيرة على قائده محمد الشناوي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقّع العقوبة على الشناوي "نظرا لما بدر منه".

وتحصل الشناوي على بطاقة حمراء مباشرة في اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي أمام سموحة.

وجاء طرد الشناوي بعد أن ضرب أحمد حكم لاعب سموحة دون كرة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ولا يزال هناك مبارتين مؤجلتين للأهلي في الدوري.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.

ثنائية فوز الأهلي سجلها كل من محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويعد هذا الفوز للأهلي على سموحة في الدوري هو الأول منذ ولاية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفاز الأهلي مع موسيماني على سموحة في الدور الأول من دوري الموسم الماضي بنتيجة 4-1.

بعدها خسر الأهلي في الدور الثاني مع المدرب سامي قمصان بنتيجة 3-2، ثم تعادل الفريقين سلبيا في الدور الأول هذا الموسم.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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