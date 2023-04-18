الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابتي زيزو ومصطفى شلبي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن الزمالك التشخيص المبدئي لإصابتي لاعبي الفريق أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

وكان كلا اللاعبين قد تعرضا للإصابة خلال مواجهة الفريق ضد المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

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وسجل هدفا الزمالك في المباراة كل من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي قبل خروجهما بسبب الإصابة.

وأشار محمد أسامة طبيب الزمالك إلى موقع النادي أن زيزو قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل، بينما أصيب مصطفى شلبي بشد في العضلة الضامة.

واستبدل زيزو في الدقيقة الـ 52 وحل سيف فاروق جعفر بدلا منه، بينما خرج مصطفى شلبي في الدقيقة 63 ليحل يوسف أسامة نبيه بدلا منه.

وسيغيب شلبي عن مواجهة الزمالك المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا في جميع الأحوال بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة ضد المقاولون.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 40 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ 36 في المركز السادس.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري أحمد سيد زيزو مصطفى شلبي
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