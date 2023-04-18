المرة الثانية.. كهربا رجل مباراة سموحة والأهلي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

كهربا

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وسجل كهربا هدف الأهلي الثاني في المباراة وضمن لفريقه تحقيق الانتصار.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لكهربا في الدوري مع الأهلي هذا الموسم، والتاسع في جميع البطولات.

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وحقق كهربا جائزة رجل المباراة للمرة الثانية هذا الموسم.

وإليكم أرقام كهربا في المباراة:

عدد دقائق اللعب: 71

التسديدات على المرمى: 2

الأهداف: 1

الفرص الضائعة: 1

لمس الكرة: 20

استعادة الكرة: 1

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