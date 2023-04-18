المرة الثانية.. كهربا رجل مباراة سموحة والأهلي

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وسجل كهربا هدف الأهلي الثاني في المباراة وضمن لفريقه تحقيق الانتصار.

ويعد هذا الهدف هو الرابع لكهربا في الدوري مع الأهلي هذا الموسم، والتاسع في جميع البطولات.

وحقق كهربا جائزة رجل المباراة للمرة الثانية هذا الموسم.

وإليكم أرقام كهربا في المباراة:

عدد دقائق اللعب: 71

التسديدات على المرمى: 2

الأهداف: 1

الفرص الضائعة: 1

لمس الكرة: 20

استعادة الكرة: 1