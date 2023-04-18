سلة - الأهلي إلى نهائي الكأس.. وينتظر الفائز من الزمالك والاتحاد
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 00:00
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بفوزه على الجزيرة 88-52 في الدور نصف النهائي.
وأقيمت المباراة في صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
ويواجه الأهلي الفائز من الزمالك والاتحاد في المباراة النهائية للكأس.
🔴رجال سلة الأهلي إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 52/88🦅💪#يلا_يا_أهلى pic.twitter.com/nD34ikJjEH— Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) April 17, 2023
وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة يوم الثلاثاء الماضي بفوزه على الزمالك 91-59.
ويعد الأهلي حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.
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