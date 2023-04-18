سلة - الأهلي إلى نهائي الكأس.. وينتظر الفائز من الزمالك والاتحاد

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بفوزه على الجزيرة 88-52 في الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة في صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويواجه الأهلي الفائز من الزمالك والاتحاد في المباراة النهائية للكأس.

🔴رجال سلة الأهلي إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 52/88🦅💪#يلا_يا_أهلى pic.twitter.com/nD34ikJjEH — Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) April 17, 2023

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة يوم الثلاثاء الماضي بفوزه على الزمالك 91-59.

ويعد الأهلي حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.