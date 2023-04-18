سلة - الأهلي إلى نهائي الكأس.. وينتظر الفائز من الزمالك والاتحاد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الجزيرة

تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بفوزه على الجزيرة 88-52 في الدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة في صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويواجه الأهلي الفائز من الزمالك والاتحاد في المباراة النهائية للكأس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة يوم الثلاثاء الماضي بفوزه على الزمالك 91-59.

ويعد الأهلي حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

الأهلي الجزيرة
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