مدرب الأهلي: كهربا تغلب على الضغوط وأثبت أنه صاحب شخصية قوية

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

كهربا

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي أن فوز فريقه على سموحة مهم جدا في المرحلة الحالية من الدوري المصري.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

فاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال قمصان عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز على سموحة مهم للأهلي حتى نبتعد عن أقرب منافس لنا في جدول الدوري".

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وأضاف "مباراة الرجاء أخذت من تفكير اللاعبين بعض الشيء أمام سموحة وهذا أمر طبيعي أن يفكر اللاعبين في هذه المواجهة المرتقبة ولو بشكل بسيط".

وأكمل "حققنا فوزا مريحا على سموحة وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف والمباراة مرضية بالنسبة للجهاز الفني".

وواصل "كهربا استمر في تسجيل الأهداف رغم الضغوط التي حدثت له أمس وأثبت أنه ذو شخصية قوية".

وأتم تصريحاته "محمد شريف أيضا استمر في تسجيل الأهداف رغم أنه شارك في مركز الجناح لأول مرة منذ فترة طويلة".

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