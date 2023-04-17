لتكرار إنجاز الموسم الماضي.. القوة الجوية يتعاقد مع مؤمن سليمان

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 23:40

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

أعلن نادي القوة الجوية العراقي عن تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للفريق.

ووقّع سليمان على عقد مع القوة الجوية لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتولى سليمان المهمة خلفًا لـ قحطان جثير الذي أقيل من منصبه.

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وبات سليمان ثاني مدرب مصري في الدوري العراقي بعد محمد يوسف الذي يتولى تدريب النفط.

يأتي الإعلان عن تولي سليمان بعد يوم واحد من توديع القوة الجوية لكأس العرب للأندية بخسارته القاسية أمام الشباب السعودي برباعية دون رد.

وقاد الثنائي أحمد جاسم، وحمادي أحمد، القوة الجوية في مباراة الشباب، بسبب تأخر الاتفاق مع مؤمن سليمان ووصله.

وتعد تلك التجربة هي الثانية لـ سليمان في الملاعب العراقية بعد أن قاد الشرطة بين أغسطس 2021 ومارس 2023.

وقاد سليمان الشرطة للقب الدوري العراقي الموسم الماضي قبل 7 جولات على نهايته في رقم قياسي.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني في الدوري العراقي برصيد 47 نقطة، خلف الشرطة المتصدر بـ 48 نقطة، بعد مرور 23 جولة.

ويمتلك القوة الجوية 7 ألقاب في الدوري العراقي تاريخيا، آخرها موسم 2020\2021.

مؤمن سليمان القوة الجوية الدوري العراقي
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