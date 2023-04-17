بدأت الحرب.. ريال مدريد يفتح النار على برشلونة ويستعرض مساعدات نظام فرانكو

نشرت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لـ ريال مدريد، مقطع فيديو، للرد على تصريحات جوان لابورتا.

وخرج لابورتا رئيس برشلونة بتصريحات نارية ضد ريال مدريد في مؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين.

وقال لابورتا: "ريال مدريد نادٍ نعرف جميعًا أنه استفاد من القرارات التحكيمية تاريخيًا وفي الزمن الحالي، نعرف ذلك جميعًا، لقد استفادوا من التحكيم، إنه نادٍ تم اعتباره فريق النظام".

وجاءت تصريحات لابورتا في خضم دفاعه عن برشلونة ضد الاتهامات الموجهة إليه برشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق طوال 19 عامًا.

وردت قناة ريال مدريد على التصريحات بمقطع فيديو يسلط الضوء على علاقة برشلونة بـ فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

لاحقًا، نشر ريال مدريد الفيديو على حساباته في أول رد رسمي على تصريحات لابورتا.

وجاء الفيديو بعنوان "من كان فريق النظام؟" في إشارة غير مباشرة إلى برشلونة.

ويقول الفيديو إن افتتاح ملعب كامب نو تم في حضور خوسيه سوليس رويز الوزير العام لـ فرانكو.

كما أن برشلونة أهدى فرانكو بالشارة الذهبية، وكرّمه في 3 مناسبات مختلفة.

وأعلن برشلونة فرانكو عضوًا شرفيًا للنادي عام 1965، قبل عقد على وفاته.

وقال مقطع الفيديو إن فرانكو أنقذ برشلونة من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة.

وسلّط الفيديو الضوء على تتويج برشلونة بالدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 9 مرات، خلال حقبة فرانكو. فيما استغرق ريال مدريد 15 عامًا ليفوز بالدوري الإسباني لأول مرة في حقبة فرانكو.

وأوضح ريال مدريد أن النادي كان مفككًا بعد نهاية الحرب الأهلية وصعود فرانكو إلى الحكم مع اغتيال واعتقال ونفي عدد من لاعبيه.

واختتم ريال مدريد الفيديو بمقولة شهيرة لرئيسه التاريخي سانتياجو برنابيو: "عندما أسمع أن ريال مدريد هو نادي النظام، يتملكني شعور برغبة في التغوط على والد من يقول ذلك".