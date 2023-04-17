بدأت الحرب.. ريال مدريد يفتح النار على برشلونة ويستعرض مساعدات نظام فرانكو

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

نشرت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لـ ريال مدريد، مقطع فيديو، للرد على تصريحات جوان لابورتا.

وخرج لابورتا رئيس برشلونة بتصريحات نارية ضد ريال مدريد في مؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين.

وقال لابورتا: "ريال مدريد نادٍ نعرف جميعًا أنه استفاد من القرارات التحكيمية تاريخيًا وفي الزمن الحالي، نعرف ذلك جميعًا، لقد استفادوا من التحكيم، إنه نادٍ تم اعتباره فريق النظام".

أخبار متعلقة:
مؤتمر لابورتا: قضية نيجريرا حملة لتشويه برشلونة.. وشكوى ريال مدريد من التحكيم نكتة لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم

وجاءت تصريحات لابورتا في خضم دفاعه عن برشلونة ضد الاتهامات الموجهة إليه برشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق طوال 19 عامًا.

وردت قناة ريال مدريد على التصريحات بمقطع فيديو يسلط الضوء على علاقة برشلونة بـ فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

لاحقًا، نشر ريال مدريد الفيديو على حساباته في أول رد رسمي على تصريحات لابورتا.

وجاء الفيديو بعنوان "من كان فريق النظام؟" في إشارة غير مباشرة إلى برشلونة.

ويقول الفيديو إن افتتاح ملعب كامب نو تم في حضور خوسيه سوليس رويز الوزير العام لـ فرانكو.

كما أن برشلونة أهدى فرانكو بالشارة الذهبية، وكرّمه في 3 مناسبات مختلفة.

وأعلن برشلونة فرانكو عضوًا شرفيًا للنادي عام 1965، قبل عقد على وفاته.

وقال مقطع الفيديو إن فرانكو أنقذ برشلونة من الإفلاس في 3 مناسبات مختلفة.

وسلّط الفيديو الضوء على تتويج برشلونة بالدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 9 مرات، خلال حقبة فرانكو. فيما استغرق ريال مدريد 15 عامًا ليفوز بالدوري الإسباني لأول مرة في حقبة فرانكو.

وأوضح ريال مدريد أن النادي كان مفككًا بعد نهاية الحرب الأهلية وصعود فرانكو إلى الحكم مع اغتيال واعتقال ونفي عدد من لاعبيه.

واختتم ريال مدريد الفيديو بمقولة شهيرة لرئيسه التاريخي سانتياجو برنابيو: "عندما أسمع أن ريال مدريد هو نادي النظام، يتملكني شعور برغبة في التغوط على والد من يقول ذلك".

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني لابورتا
نرشح لكم
سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان دفعة كبيرة.. ثلاثي برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد برشلونة يوضح إصابة سيرجي روبرتو موندو ديبورتيفو: تحويل قضية اعتداء فالفيردي على باينا إلى لجنة المسابقات مؤتمر لابورتا: قضية نيجريرا حملة لتشويه برشلونة.. وشكوى ريال مدريد من التحكيم نكتة في مباراة بطلها الحكم.. إشبيلية يدفع بـ فالنسيا نحو الكارثة لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس
أخر الأخبار
مؤتمر أوسوريو: الجميع بحاجة للتحسن.. وموعد وصول المساعد الأجنبي 7 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: غرامة مالية كبيرة على الشناوي 18 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: انتظر الجمهور بكثافة أمام الرجاء.. وحققنا المطلوب أمام سموحة 23 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن التشخصي المدبئي لإصابتي زيزو ومصطفى شلبي 27 دقيقة | الكرة المصرية
المرة الثانية.. كهربا رجل مباراة سموحة والأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - الأهلي إلى نهائي الكأس.. وينتظر الفائز من الزمالك والاتحاد 48 دقيقة | كرة سلة
مدرب الأهلي: كهربا تغلب على الضغوط وأثبت أنه صاحب شخصية قوية 54 دقيقة | الكرة المصرية
لتكرار إنجاز الموسم الماضي.. القوة الجوية يتعاقد مع مؤمن سليمان ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك