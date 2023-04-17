تعادل مع المقاولون العرب.. خطأ قاتل يحبط فوز أوسوريو الأول مع الزمالك

هدف قاتل بخطأ من حسام عبد المجيد أحبط تحقيق الفوز الأول للزمالك تحت قيادة خوان أوسوريو.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفا الزمالك في المباراة كل من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي، بينما سجل للمقاولون جون أوكلي وفادي فريد.

المباراة كانت هي الأولى للزمالك تحت قيادة خوان أوسوريو المدرب الجديد للفريق.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 40 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ 36 في المركز السادس.

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التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بثلاثي هجومي مكون من أحمد سيد زيزو مصطفى شلبي وناصر منسي.

📋تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك ⚪سكر ظهير أيسر أمام المقاولون #في_الدوري pic.twitter.com/psOV8WXwI5 — FilGoal (@FilGoal) April 17, 2023

بينما لعب المقاولون العرب بأمير عابد وأحمد علاء وفاروقا نور الدين في الدفاع.

أحداث المباراة

الزمالك كان صاحب المبادرة الأولى برأسية من ناصر منسي بعد عرضية حمزة المثلوثي ولكن الكرة ذهبت سهلة في يد محمود أبو السعود في الدقيقة الثالثة.

وكاد محمود عبد العاطي دونجا أن يسجل الهدف الأول بتسديدة قوية ولكن كرته ارتدت من القائم.

وعلى عكس سير المباراة تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول عن طريق جون أوكلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وتعادل الزمالك في الدقيقة الـ 33 عن طريق أحمد سيد زيزو مستغلا رمية تماس نفذها المثلوثي داخل منطقة الجزاء ومرت من الدفاع ليسدد مباشرة في المرمى.

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هدف زيزو كان هو الأول له في الدوري منذ هدفه في سموحة يوم 13 فبراير الماضي.

وفي الشوط الثاني تعرض زيزو للإصابة ليخرج في الدقيقة الـ 52 ويحل سيف فاروق جعفر بديلا له.

وبعد ثلاث دقائق حصل الزمالك على ركلة جزاء بعد أن تعرض مصطفى شلبي للعرقلة.

وسدد مصطفى شلبي ركلة الجزاء بنفسه ليسجل الهدف الثاني للزمالك بنجاح.

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وسجل مصطفى شلبي الهدف الثالث بقميص الزمالك منذ الانضمام للفريق.

وفي الدقيقة الـ 63 تعرض شلبي هو الآخر للإصابة ليخرج ويدخل يوسف أسامة نبيه بدلا منه.

وشهدت الدقيقة الـ 76 دخول محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا بدلا من محمود عبد العاطي دونجا وناصر منسي.

وفي الدقيقة الـ 92 أخطأ حسام عبد المجيد أمام وفقد الكرة أمام منطقة الجزاء لينفرد فادي فريد ويضع الكرة في الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل.

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